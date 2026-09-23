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Pretnje silovanjem, monstruozne poruke koje su blokaderi uputili ženama i političkim neistomišljenicima, kao i kampanja zastrašivanja koja je prešla sve granice pristojnosti postale su deo javnog nastupa blokaderskog tabora!

Iako bi pristojni ljudi, makar bili i protivnici ove vlasti, trebalo da nedvosmisleno osude ovakve napade ili se makar ograde od njih, iz tog kruga nema nijednog takvog glasa, što je žalosna činjenica za one koji sebe predstavljaju kao borce za "pristojnu i drugačiju Srbiju", ocenjuju sagovornici Kurira.

Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen



Oni podsećaju da se, umesto toga, pokušava izvrnuti sama činjenica da su ovakve pretnje upućene, pa se čak u medijima koji podržavaju blokadere targetirani ljudi predstav kao oni koji prave dramu. Tako je TV lice Nove S Jelena Obućina u udarnoj informativnoj emisiji ove televizije sve ovo nazvala - "izmišljenom dramom"!

Da stvar bude gora, iako na Studentskoj listi ima mnogo žena, nijedna od njih se nije oglasila i stala u zaštitu svojih koleginica!

I dok se granica prihvatljivog pomera sve dalje, iz blokaderskih redova stižu i najave da će se kampanja Studentske liste nastaviti upravo u tom pravcu - novim spotovima usmerenim protiv političkih neistomišljenika, što je najavio glumac Bojan Dimitrijević, inače 138. na Studentskoj listi.

Protiv svog naroda

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da se kampanja Studentske liste sve manje zasniva na programu, konkretnim rešenjima i odgovorima na probleme građana, a sve više se svodi na proizvodnju spotova.

politički analitičar Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Neki od njih pokušavaju da budu smešni, neki su otvoreno uvredljivi, dok pojedini prelaze granicu političke provokacije i dobijaju karakter pretnje. Zajednički imenitelj takve kampanje je produbljivanje podela u društvu. Umesto da građanima predstave šta bi uradili sa ekonomijom, obrazovanjem, zdravstvom, bezbednošću ili spoljnom politikom, oni političke protivnike pokušavaju da pretvore u legitimne mete za ponižavanje i zastrašivanje. Ne obraćaju se čitavom društvu, već samo svojim pristalicama, koje pokušavaju da homogenizuju stvaranjem slike neprijatelja. To nije kampanja za promenu vlasti, već kampanja protiv jednog dela sopstvenog naroda. Posebno je opasno kada se u takvoj komunikaciji pojavljuju aluzije na silovanje i seksualno ponižavanje političkih neistomišljenika. Tada više ne govorimo o humoru, umetničkoj slobodi ili političkoj satiri, već o normalizaciji nasilja - naglašava Barac.

On smatra da još više zabrinjava to što se nijedna žena iz blokaderskog bloka, niti kandidatkinja Studentske liste, nije jasno i nedvosmisleno ogradila od takvog narativa.

- Izgleda da se nasilje osuđuje samo kada je žrtva politički podobna, dok se pretnje upućene neistomišljenicima prećutkuju ili relativizuju. Najava da će se sa ovakvom kampanjom nastaviti pokazuje da nije reč o jednom nepromišljenom spotu, već o svesno izabranom političkom pravcu. Cilj je da se podizanjem tenzija, vređanjem i šokiranjem javnosti nadomesti nedostatak jasnog programa. Takva strategija možda proizvodi preglede i reakcije na društvenim mrežama, ali istovremeno ostavlja duboke posledice u društvu. Ko želi da vodi Srbiju mora da pokaže da može da razgovara i sa ljudima koji za njega neće glasati. Država se ne može voditi spotovima, uvredama i porukama osvete. Srbiji nije potrebna politika koja građane deli na one koje treba osloboditi i one kojima se treba osvetiti, već politika koja će smanjivati sukobe i čuvati dostojanstvo svakog čoveka, bez obzira na njegovo političko opredeljenje - objašnjava Srđan Barac.

Destruktivna kampanja

I politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da je u svemu ovome zaprepašćujuće to što unutar blokaderskog kruga vlada apsolutni muk, što je zapravo prećutno odobravanje ovakvog ponašanja u javnom prostoru.

politički analitičar Dejan Lisica Foto: Kurir Televizija

- Svedoci smo da su u javni prostor unete najstrašnije pretnje, ponižavanja i direktni pozivi na nasilje. Oni koji se mesecima iživljavaju nad svima koji ne misle kao oni, sada su, direktnim pretnjama silovanjem, otišli korak dalje. Po posebno zabrinjavajućoj matrici, meta su postale žene i politički neistomišljenici, dok se otvoreno najavljuje čak i nastavak takve agresivne i destruktivne kampanje. Ono što dodatno uznemirava jeste činjenica da ovakav narativ ima katastrofalan uticaj na decu. Kada u javnom prostoru ne postoje nikakve granice i kada se u njega unosi mržnja kao osnovni element, deca to usvajaju kao normalan obrazac ponašanja, pa nas posle ne treba čuditi sve izraženiji porast vršnjačkog nasilja u društvu. Pored toga, svedoci smo i mnogobrojnih napada na novinarke, o čemu se, indikativno, Udruženje novinara Srbije nikada nije oglasilo! Zaprepašćujuće je i to što unutar blokaderskog kruga vlada apsolutni muk - upozorava Lisica.

Kako podseća, nijedna žena sa Studentske liste, niti iz redova blokadera, nije se oglasila da javno osudi ovakve sramne poruke niti da se od njih ogradi.