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Poslednjih dana u Srbiji su se pojavile poruke i pretnje silovanjem usmerene prema predsedniku Aleksandru Vučiću, ali i prema ženama koje podržavaju aktuelnu vlast, a koje su u javnosti označavane kao "ćacike".

Posebnu pažnju izazvala je simbolika sa sapunom na podu, kao i otvorene pretnje silovanjem. Dok su takve poruke naišle na najoštriju osudu dela javnosti, bilo je i onih koji su pokušali da ih opravdaju nazivajući ih "kreativnim i fantastičnim".

Na uvrede, pretnje i poruke koje su izazvale brojne reakcije sada odgovaraju žene, koje su najvažniji oslonac društva.

Dragana Tončić, predsednica Skupštine i poverenica OO SNS Pirot, oglasila se tim povodom.

- Ja sam ćacika. Ne plašim se, naročito takvih, bez imena i lica. Site smo terora, lažne studentske liste, pretnji, poniženja. Nećete nas jahati, šišati, silovati, već ćemo glasati za broj 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - poručila je Dragana.

00:21 Dragana Tončić - predsednica Skupštine, poverenica OO SNS Pirot Izvor: Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je iz Njujorka stao u odbranu žena kojima u Srbiji prete!

- Ne znam da li razumete koliko je strašno, ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama. I to ne smemo da dozvolimo, preko toga ne smemo da pređemo! I zato još jednom poručujem svim ženama Srbije: ne morate da brinete! Odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju i takvi nikada našu zemlju neće voditi. Jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda - poručio je predsednik u video obraćanju iz Njujorka.