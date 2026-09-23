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Građani Srbije poslednjih nekoliko dana imali su priliku da svedoče najprizemnijim i najmonstruoznijim pretnjama silovanjem, upućenim kako predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, tako i svim "ćacikama", odnosno ženama koje pružaju podršku aktuelnoj vlasti ili se nalaze na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Odgovor hrabrih stiže upravo od stuba društva - žena, koje su pokazale da se ne plaše blokaderskih pretnji i uputile su moćne poruke.

Među prvima koja se oglasila bila je operska pevačica i kandidatkinja na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Nataša Tasić Knežević koja je poručila da blokaderi i njihove pretnje neće zastrašiti žene.

Posle operske dive oglasila se i Olja Petrović, master pravnik iz Pirota, koja se takođe nalazi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Ona je poručila blokaderima da žene neće ćutati kada im se ugrožava mir i dostojanstvo.

- I ja sam ćacika i ne plašim se. Ne pristajemo na mržnju, ponižavanje i pretnje. Žene ne ćute kada su ugroženi porodica, dostojanstvo i mir. Jer žene čuvaju porodicu, žene čuvaju Srbiju. I zato, pobeđuje lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - poručila je Petrovićeva.