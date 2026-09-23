- Znate šta ima novo? I ja sam ćacika, i niste nas uplašili. Vi niste ni svesni koliko ima žena koje podržavaju Aleksandra Vučića i koje će 25. oktobra glasati i dati podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Mi više ne želimo laži, mi ne želimo terorisanje lažne studentske liste. Mi želimo da Aleksandar Vučić i dalje Srbiju vodi napred - poručila je Jelena Zarić.

- Ne znam da li razumete koliko je strašno, ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama. I to ne smemo da dozvolimo, preko toga ne smemo da pređemo! I zato još jednom poručujem svim ženama Srbije: ne morate da brinete! Odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju i takvi nikada našu zemlju neće voditi. Jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda - poručio je predsednik u video obraćanju iz Njujorka.