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O izazovima u spoljnoj politici i specifičnostima aktuelnog političkog momenta u zemlji za Kurir televiziju, u emisiji "Puls Srbije”, govorili su sociolog prof. dr Vladimir Vuletić, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje prof. dr Stevica Deđanski i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Kampanja zasnovana na emocijama, a ne na programima

Gostujući u programu, Vuletić ocenio je da se u Srbiji trenutno ne vodi uobičajena politička borba u kojoj se sučeljavaju ideje, ciljevi i programi.

- Ovo nije kampanja u kojoj učestvuju političke stranke koje se nadmeću idejama, govore o ciljevima i programima ili nude načine za njihovo ostvarivanje. U takvim okolnostima imamo racionalnu debatu zasnovanu na argumentima i konstrukativnoj kritici. Umesto toga, i tokom ove kampanje i pre nje, svedoci smo izrazito negativne kampanje, ali ne u smislu kritike, već sa ciljem da se podstaknu negativne emocije. Od prvog dana blokada raspiruju se mržnja, bes i zavist. To nije nepoznato u politici, ali jeste neuobičajeno za demokratske okolnosti. Takvih primera je bilo kroz istoriju, ali rekao bih da kod nas ovakav slučaj nije zabeležen čak ni 5. oktobra - poručio je Vuletić.

05:16 Vladimir Vuletić: Od prvog dana blokada opozicija širi mržnju, bes i zavist Izvor: Kurir televizija

On je dodao da, iako svaka vlast ostavlja prostor za kritiku, to ne opravdava blokaderski način delovanja. Prema njegovim rečima, takva strategija ima dva jasna cilja.

- Svaka vlast ostavlja prostor za kritiku, ali to nije opravdanje za podsticanje niskih strasti i negativnih emocija. To se očigledno radi sa dva cilja: prvi je da se zastraše racionalni birači koji bi glasali za SNS kako bi se povukli i ostali u senci. Drugi cilj je da se atmosfera dovede do usijanja, čime bi pristalice opozicije izgubile racionalan pristup stvarnosti i u većoj meri se 'naoštrile' za ulične sukobe, ako do njih dođe, a verujem da će pokušati da ih izazovu. Smatram, ipak, da će oni koji to pokušaju biti u ozbiljnoj manjini i verujem da će se sa njima lako izaći na kraj.

Strah od radikalizacije i postizbornih scenarija

Politički analitičar prof. dr Stevica Deđanski oštro je kritikovao sastav opozicione liste, ocenjujući da je reč o grupi nestručnih ljudi.

- Na toj listi nalazi se grupa nestručnih ljudi koji među sobom stručnjakom nazivaju Šoškića, a dobro znamo ko je on. Vidimo da među njima ima onih koji otvoreno ne vole žene, što su i sami izjavili, a pored toga žele da ruše državu i dolaze ljudima na kućni prag. Oni već spremaju protest nakon izbora. Da bi došli do pobede i prvog mesta, moraju da prinesu neku žrtvu, toga se najviše plašim, jer iza njih stoji neko ko aktivno radi na tom scenariju i na nesreći - rekao je Deđanski.

prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Srbija ima diplomatsku aktivnost bez premca

Komentarišući Vučićev nastup u Njujorku, Nebojša Obrknežev istakao je važnost poruka koje će predsednik poslati sa govornice Ujedinjenih nacija, pravaveći paralelu sa opozicionim delovanjem u zemlji.

- Sa jedne strane imamo listu koja je sklopljena 's koca i konopca'. S druge strane, kada govorimo o predsedniku Vučiću i 81. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku, on će po poslednji put u svojstvu predsednika Republike Srbije reći sve o nepravdi koja nam se godinama stavlja na leđa, a dobro smo i opstali kakav smo pritisak i nepravdu doživljavali. Najveći problem bivše vlasti jeste to što je pitanje tzv. Kosova prebacila na tlo Evrope. Izuzetno je važno da večeras ceo svet čuje istinu. Vučić je ozbiljan govornik i geopolitičar čiji govori uvek prođu zapaženo. Kod nas je specifična situacija jer vodimo spoljnu politiku i sa Izraelom i sa zemljama Bliskog istoka, i sa Kinom i sa SAD... Nijedna druga zemlja na svetu nema takvu diplomatsku aktivnost - istakao je Obrknežev.

Politički analitičar - Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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