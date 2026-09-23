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Vođe blokadera u Beogradu snimljeni su ponovo kako pričaju o CRTI, ovog puta negodujući njeno učešće u studentsko-blokaderskim redovima.

Naime, kako je Kurir već pisao, Ilija Zubac i Uroš Kačarević su već jednom snimljeni u jednom kafiću sastanka na kom su pljuvali svoje lidere, u razgovoru koji je otkrio žestoke sukobe i međusobne optužbe unutar njihovih redova.

Tada su pojedini takozvane lideri nazivali ''izdajnicima'', ''žutom kugom'' i ''komunjarama'', dok se za druge tvrdi da su međusobno u dilu i da žele da zadrže postojeći sistem. Posebno su se obrušili na pojedine kandidate, Vladana Đokića, kao i na Dejana Šoškića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije i Ognjena Radonjića, profesora blokadera.

Novi video i novo pljuvanje

Ovog puta, Zubac i Kačarević, vođe beogradskih plenumaša su komentarisali CRTU (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), gde su naveli da nisu zadovoljni "guranjem" CRTE u njihove redove.

- Je li se sećaš žurke kad smo mislili da CRTA hoće da nam preuzme listu - upitao je Zubac "kolegu".

- Hoće - složio se Kačarević.

- To je baš preterano - dobija odgovor.

- Brate, nije preterano. Oni hoće to, to što ne mogu to što smo ih iz*****, to je**** - odgovara Kačarević i dodaje:

- Tebra, oni su CIA agenti. Samo mrtav CIA agent je dobar CIA agent.

Poslušajte kako to izgleda u nastavku:

00:16 "Lideri" blokadera o Crti Izvor: Kurir