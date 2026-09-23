"ONI SU CIA AGENTI, A SAMO MRTAV CIA AGENT JE..." Novi snimak zatresao blokadere: Pljušte jezive optužbe i teške reči uz smeh! (VIDEO)
- Vođe blokadera u Beogradu ponovo su snimljene kako komentarišu CRTU i negoduju zbog njenog učešća u studentsko-blokaderskim redovima.
- Ilija Zubac i Uroš Kačarević na snimku iznose teške optužbe i tvrde da CRTA pokušava da preuzme njihovu listu.
Vođe blokadera u Beogradu snimljeni su ponovo kako pričaju o CRTI, ovog puta negodujući njeno učešće u studentsko-blokaderskim redovima.
Naime, kako je Kurir već pisao, Ilija Zubac i Uroš Kačarević su već jednom snimljeni u jednom kafiću sastanka na kom su pljuvali svoje lidere, u razgovoru koji je otkrio žestoke sukobe i međusobne optužbe unutar njihovih redova.
Tada su pojedini takozvane lideri nazivali ''izdajnicima'', ''žutom kugom'' i ''komunjarama'', dok se za druge tvrdi da su međusobno u dilu i da žele da zadrže postojeći sistem. Posebno su se obrušili na pojedine kandidate, Vladana Đokića, kao i na Dejana Šoškića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije i Ognjena Radonjića, profesora blokadera.
Novi video i novo pljuvanje
Ovog puta, Zubac i Kačarević, vođe beogradskih plenumaša su komentarisali CRTU (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), gde su naveli da nisu zadovoljni "guranjem" CRTE u njihove redove.
- Je li se sećaš žurke kad smo mislili da CRTA hoće da nam preuzme listu - upitao je Zubac "kolegu".
- Hoće - složio se Kačarević.
- To je baš preterano - dobija odgovor.
- Brate, nije preterano. Oni hoće to, to što ne mogu to što smo ih iz*****, to je**** - odgovara Kačarević i dodaje:
- Tebra, oni su CIA agenti. Samo mrtav CIA agent je dobar CIA agent.
Poslušajte kako to izgleda u nastavku:
Kurir.rs