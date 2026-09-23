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Predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić oglasila se i osudila strašne uvrede i pretnje blokadera, a potom uputila snažnu podršku svim ženama Srbije. 

- Ako se svako ko podržava Aleksandra Vučića zove "ćaci", onda sam i ja ćaci, i nisam se uplašila vaših pretnji, izmišljanja laži, čak ni dolaska na kućnu adresu. Ne bojim vas se ni ja, niti jedna odgovorna i ozbiljna osoba, čak ni one žene kojima ste skoro već 2 godine pretili javljanjem i silovanjem, i targetiranjem njihove dece. Da nam više niko ne svađa i ne deli porodice, i da ovakvo ponašanje ne postane naša svakodnevnica, 25. oktobra glasaću za listu broj 1, Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

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Dina Vučinić o strašnim pretnjama blokadera Izvor: Kurir

Kurir.rs

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