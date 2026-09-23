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Najužasnijim pretnjama i nasilju nema kraja, a pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića i žena koje podržavaju aktuelnu vlast, na meti pretnji i uvreda sada su i svi koji ne dele mišljenje sa blokaderima.

Nakon stravičnih pretnji silovanjem upućenih Aleksandru Vučiću, blokaderi na isti način sada prete i predsedniku Udruženja Srpski suverenisti Vukši Dragoviću.

Dragović je, naime, na meti strahovitih pretnji samo zato što je razotkrio da NVO Hidra stoji iza tzv. "studentske liste", te koliko je novca ušlo u zemlju preko NVO sektora za rušenje Srbije i Aleksandra Vučića.

Foto: Printscreen

"Jedino čega treba da se plaši @NaStraniNaroda je da mu ne ispadne sapun", glasi tvit blokadera upućen Dragoviću.

Nakon svega, ostaje pitanje dokle će ići pretnje i pritisci na sve one koji javno iznose stavove suprotne blokaderima.

Podsetimo, poslednjih dana u Srbiji su se pojavile poruke i pretnje silovanjem usmerene prema predsedniku Aleksandru Vučiću, ali i prema ženama koje podržavaju aktuelnu vlast, a koje su u javnosti označavane kao "ćacike".

Posebnu pažnju izazvala je simbolika sa sapunom na podu, kao i otvorene pretnje silovanjem. Dok su takve poruke naišle na najoštriju osudu dela javnosti, bilo je i onih koji su pokušali da ih opravdaju nazivajući ih "kreativnim i fantastičnim".

Na uvrede, pretnje i poruke koje su izazvale brojne oštre reakcije žene su odgovorile u masovnom broju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je iz Njujorka stao u odbranu žena kojima u Srbiji prete.

- Ne znam da li razumete koliko je strašno, ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama. I to ne smemo da dozvolimo, preko toga ne smemo da pređemo! I zato još jednom poručujem svim ženama Srbije: ne morate da brinete! Odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju i takvi nikada našu zemlju neće voditi. Jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda - poručio je predsednik u video obraćanju iz Njujorka.