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Mnoge žene javno su se oglasile video-porukama i poručile da se ne plaše pretnji blokadera, kao i da podržavaju listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, a onda je usledio novi talas uvreda na njihov račun na društvenim mrežama. Blokaderi su sad udarili na žene još gnusnije i brutalnije...

Blokaderi žene vređaju zbog izgleda, nazivaju ih pogrdnim imenima, pominju im čak i decu, što dovoljno govori o njihovoj beskrupuloznosti i besramnosti.

Foto: Printscreen/X

"Ko bi ovo silovao?", samo je jedan od jezivih komentara, na šta se nadovezuju ništa menje skandalozni:

"Manja bruka da si prostitutka".

"Imaš li decu nesretnice?"

Foto: Printscreen/X

"Ti si ćacika + budaletina."

Vređaju dame na račun fizičkog izgleda, pominju i porodicu...

Foto: Printscreen/X

Da je reč o pristalicama tzv. studentske liste jasno se vidi po nazivima profila sa kojih uvrede stižu poput "Blokader sa praćkom" i "Svi na ulice", kao i po profilnim slikama.

Foto: Printscreen/X