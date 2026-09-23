"KO BI OVO SILOVAO? IMAŠ LI DECU?" Stravične uvrede i pretnje blokadera upućene ženama - one poručile da ih se ne plaše, usledio još brutalniji napad na dame
Mnoge žene javno su se oglasile video-porukama i poručile da se ne plaše pretnji blokadera, kao i da podržavaju listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, a onda je usledio novi talas uvreda na njihov račun na društvenim mrežama. Blokaderi su sad udarili na žene još gnusnije i brutalnije...
Blokaderi žene vređaju zbog izgleda, nazivaju ih pogrdnim imenima, pominju im čak i decu, što dovoljno govori o njihovoj beskrupuloznosti i besramnosti.
"Ko bi ovo silovao?", samo je jedan od jezivih komentara, na šta se nadovezuju ništa menje skandalozni:
"Manja bruka da si prostitutka".
"Imaš li decu nesretnice?"
"Ti si ćacika + budaletina."
Vređaju dame na račun fizičkog izgleda, pominju i porodicu...
Da je reč o pristalicama tzv. studentske liste jasno se vidi po nazivima profila sa kojih uvrede stižu poput "Blokader sa praćkom" i "Svi na ulice", kao i po profilnim slikama.
Hrabre žene su još ranije naglasile da ih čak ni ovako brutalni napadi neće uplašiti, a i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Njujorka poručio da će stati u njiovu zaštitu.