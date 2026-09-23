"I JA SAM ĆACI, PONOSNI ĆACI, I NEĆETE ME UPLAŠITI" Mesarović oštro reagovala na pretnje silovanjem: Dosta više da nam svima crtate metu na čelu (VIDEO)
- Adrijana Mesarović osudila je pretnje silovanjem upućene Aleksandru Vučiću i ženama koje podržavaju SNS, poručivši da je nisu uplašile.
- Rekla je da je i sama 'ćaci' i da žene širom Srbije ne treba da pristaju na nasilje i pretnje.
- Pozvala je žene da podrže politiku Aleksandra Vučića i, kako je navela, sačuvaju porodicu i Srbiju.
Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović takođe se oglasila povodom stravičnih pretnji silovanjem upućenih predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i ženama koje podržavaju aktuelnu vlast.
- I ja sam jedna od onih žena širom Srbije koja podržava politiku Aleksandra Vučića, i niste me uplašili. I ja sam ćaci, ponosni ćaci, i nećete me uplašiti, nećete uplašiti ni žene širom Srbije. I dosta više vašeg nasilja, dosta više vaših pretnji silovanjem i jahanjem.
- Dosta više da nam svima crtate metu na čelu. I zato će pobediti ujedinjena Srbija, politika Aleksandra Vučića.
- I pozivam sve hrabre žene širom Srbije da sačuvamo našu porodicu, da sačuvamo našu Srbiju i da podržimo politiku Aleksandra Vučića, Ujedinjena Srbija - poručila je Adrijana Mesarović.
Kurir.rs