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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović takođe se oglasila povodom stravičnih pretnji silovanjem upućenih predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i ženama koje podržavaju aktuelnu vlast.

- I ja sam jedna od onih žena širom Srbije koja podržava politiku Aleksandra Vučića, i niste me uplašili. I ja sam ćaci, ponosni ćaci, i nećete me uplašiti, nećete uplašiti ni žene širom Srbije. I dosta više vašeg nasilja, dosta više vaših pretnji silovanjem i jahanjem.

- Dosta više da nam svima crtate metu na čelu. I zato će pobediti ujedinjena Srbija, politika Aleksandra Vučića.

- I pozivam sve hrabre žene širom Srbije da sačuvamo našu porodicu, da sačuvamo našu Srbiju i da podržimo politiku Aleksandra Vučića, Ujedinjena Srbija - poručila je Adrijana Mesarović.

Kurir.rs

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