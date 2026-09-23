- I ja sam jedna od onih žena širom Srbije koja podržava politiku Aleksandra Vučića, i niste me uplašili. I ja sam ćaci, ponosni ćaci, i nećete me uplašiti, nećete uplašiti ni žene širom Srbije. I dosta više vašeg nasilja, dosta više vaših pretnji silovanjem i jahanjem.