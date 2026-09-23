"ŠTO NE SMEŠ PROTIV NAJJAČEG - ALEKSANDRA VUČIĆA?!" Žestok raskol među opozicijom: Pavle Grbović brutalno udario na nosioca tzv. studentske liste (FOTO)
- Pavle Grbović je kritikovao odbijanje Ilije Srdanovića da izađe na TV duel sa Aleksandrom Vučićem.
- Poručio je da debata na RTS-u ima smisla jer dopire do šire publike i da, ako se prihvata duel sa SNS funkcionerima, treba izaći i protiv Vučića.
Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović prokomentarisao je odbijanje prvog na blokaderskoj listi, Ilije Srdanovića, da izađe na televizijski duel i debatu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
- Ovde se otvaraju druga pitanja — ima li smisla ta debata van nacionalnih frekvencija. Debata na RTS ipak otvara mogućnost da se obratiš ljudima do kojih se teže dopire. I drugo, ključno, ako se prihvata debata sa SNS funkcionerima, zašto se onda ne ide protiv najjačeg, odnosno protiv Aleksandra Vučića - naveo je na X mreži.
Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je prvog na tzv. "studentskoj listi" Iliju Srdanovića na TV duel — u uslovima koji mu odgovaraju, na televiziji koja mu isto odgovara — a usledio je sraman i kukavički odgovor.
Kurir.rs