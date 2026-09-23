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Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović prokomentarisao je odbijanje prvog na blokaderskoj listi, Ilije Srdanovića, da izađe na televizijski duel i debatu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ovde se otvaraju druga pitanja — ima li smisla ta debata van nacionalnih frekvencija. Debata na RTS ipak otvara mogućnost da se obratiš ljudima do kojih se teže dopire. I drugo, ključno, ako se prihvata debata sa SNS funkcionerima, zašto se onda ne ide protiv najjačeg, odnosno protiv Aleksandra Vučića - naveo je na X mreži.

Foto: Printscreen

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je prvog na tzv. "studentskoj listi" Iliju Srdanovića na TV duel — u uslovima koji mu odgovaraju, na televiziji koja mu isto odgovara — a usledio je sraman i kukavički odgovor.