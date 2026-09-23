"NADAM SE DA ĆU POSETITI SRBIJU" Marko Rubio: Trampova administracija nastavlja da radi na produbljivanju odnosa sa Beogradom
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je za "The Pavlovic Today" da se nada da će posetiti Srbiju, dok administracija Donalda Trampa nastoji da dodatno produbi odnose Vašingtona i Beograda.
"Nadam se da ću imati priliku da posetim Srbiju", rekao je Rubio za "The Pavlovic Today" u sredu u Njujorku, odgovarajući na pitanje o sve značajnijoj ulozi Srbije kao strateškog partnera SAD i o tome kako administracija namerava da produbi odnose dve zemlje.
Mogućnost posete Marka Rubia dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces koji je, kako je rekao Rubio, već u toku.
"Preduzeli smo korake u ovoj administraciji kako bismo intenzivirali naše kontakte. Znam da su predstavnici Stejt departmenta i drugih vladinih agencija već posetili Srbiju. Nadam se da ću i ja imati priliku da dođem", rekao je Rubio.
On je naveo da je Srbija "upletena u neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna" i koja privlače međunarodnu pažnju, ali da Trampova administracija nastavlja da radi na produbljivanju odnosa sa Beogradom.
"Ali to je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo i nameravamo da to učinimo, dok istovremeno rešavamo neka potencijalna pitanja koja bi mogla da se pojave", potvrdio je Rubio.
Temelji za produbljivanje bilateralnih odnosa već su postavljeni.
Rubio je u julu sa srpskim ministrom spoljnih poslova otvorio prvi krug Strateškog dijaloga SAD i Srbije u Vašingtonu, čime je uspostavljen institucionalni okvir za bliže odnose dve zemlje.
Razgovori su označili početak, kako je Stejt department opisao, "novog poglavlja" u bilateralnim odnosima, a cilj dijaloga je da se politički kontakti pretvore u konkretnu saradnju vlada dve zemlje.
Napori Vašingtona već se šire i van konferencijskih sala Stejt departmenta.
"The Pavlovic Today" je prošle nedelje ekskluzivno objavio da Stejt department priprema veliko američko prisustvo na Ekspu 2027 u Beogradu, prvom specijalizovanom Ekspu koji će biti održan na Balkanu.