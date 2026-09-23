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Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je za "The Pavlovic Today" da se nada da će posetiti Srbiju, dok administracija Donalda Trampa nastoji da dodatno produbi odnose Vašingtona i Beograda.

"Nadam se da ću imati priliku da posetim Srbiju", rekao je Rubio za "The Pavlovic Today" u sredu u Njujorku, odgovarajući na pitanje o sve značajnijoj ulozi Srbije kao strateškog partnera SAD i o tome kako administracija namerava da produbi odnose dve zemlje.

Mogućnost posete Marka Rubia dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces koji je, kako je rekao Rubio, već u toku.

"Preduzeli smo korake u ovoj administraciji kako bismo intenzivirali naše kontakte. Znam da su predstavnici Stejt departmenta i drugih vladinih agencija već posetili Srbiju. Nadam se da ću i ja imati priliku da dođem", rekao je Rubio.

Foto: Printscreen/Pavlovic Today

On je naveo da je Srbija "upletena u neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna" i koja privlače međunarodnu pažnju, ali da Trampova administracija nastavlja da radi na produbljivanju odnosa sa Beogradom.

"Ali to je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo i nameravamo da to učinimo, dok istovremeno rešavamo neka potencijalna pitanja koja bi mogla da se pojave", potvrdio je Rubio.

Temelji za produbljivanje bilateralnih odnosa već su postavljeni.

Rubio je u julu sa srpskim ministrom spoljnih poslova otvorio prvi krug Strateškog dijaloga SAD i Srbije u Vašingtonu, čime je uspostavljen institucionalni okvir za bliže odnose dve zemlje.

Razgovori su označili početak, kako je Stejt department opisao, "novog poglavlja" u bilateralnim odnosima, a cilj dijaloga je da se politički kontakti pretvore u konkretnu saradnju vlada dve zemlje.

Napori Vašingtona već se šire i van konferencijskih sala Stejt departmenta.