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Ali pre Vučića, za govornicom UN čuli smo hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i ponovo poruke u kojima je Srbija predstavljena kroz sopstvenu interpretaciju prošlosti.

Plenković je govorio o Ratku Mladiću i insistirao na poštovanju međunarodnih sudskih presuda. Ali zanimljiva je šira slika, samo dan ranije Donald Tramp je pred istom tom svetskom organizacijom žestoko kritikovao Međunarodni krivični sud, nazivajući ga institucijom koja prekoračuje svoja ovlašćenja i pozivajući članice da iz njega istupe.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Gosti "Usijanja" koji su analizirali govore u Ujedinjenim nacijama bili su Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka, Veroljub Arsić, SNS i Stefan Krkobabić, PUPS.

Govor Plenkovića

Bjegović je pričao o dvoličnosti hrvatskih lidera, ali i koji je cilj zbog kojeg su trošili dragocene minute pred celim svetom za priču o drugoj zemlji, odnosno Srbiji.

- Mislim da Plenković zamišlja to mesto kao pogodno da se Srbija napada i lažno okrivi za neke stvari iz prošlosti. Tu žele da opravdaju oformiljavanje vojnog saveza sa Albanijom i administracijom Prištine. Međutim, sednica Generalne skupštine UN nije mesto za takve diskusije. Svima je jasno kakvu politiku vodi Plenković. Nije spomenuo šta je Hrvatska uradila nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu, ali i ratu devedesetih. Ta država je zagovarala nacističku ideologiju, a dan danas na vidimo tamošnje koncerte pod sloganom "Za dom spremni". Svima je jasno šta taj pozdrav znači. To nije samo bolno, već i nerazumljivo, zašto bi takav pozdrav stavili u Jasenovac gde su srpske žrtve - započeo je Bjegović.

Arsić je pričao o negativnim porukama BiH i Hrvatske po Srbiju, rekavši da ga ovo ne iznenađuje, pa je podsetio na ne tako davnu odluku hrvatskog vrha.

05:32 Gosti "Usijanja" analiziraju govore u Generalnoj skupštini UN Izvor: Kurir televizija

- Hrvatska je bila jedna od predlagača rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prvo, nemamo razlog da se bilo kome pravdamo za sahranu Ratka Mladića, on je sahranjen po pravilu službe i porodice. Podelio bih ovo u dva različita pravca, a prvi se tiče istorijske odgovornosti od Drugog svetskog rata do danas, a drugi deo je ekonomske prirode. Mogu slobodno da kažem da je nova Hrvatska nastala na genocidu. Imate snimak kada Tuđman naređuje da se raspali po Srbima da se nikada ne vratimo. Bombardovao je izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Zvanični stav Hrvatske je da negira napade na Petrovačkoj cesti. Negira ne samo zločin, već da se to desilo. Plenković kaže da nema poverenja dok se ne prihvati odgovornost, a u Kninu petog avgusta obeležavaju nekakvo oslobođenje Hrvatske, ali me samo zanima od koga - rekao je Arsić.

Savez Zagreb-Tirana-Priština

Foto: AP/Visar Kryeziu

Krkobabić je komentarisao vojne vežbe i vojni savez u neposrednom okruženju naše zemlje.

- U Hrvatskoj postoji partija "Domovinski pokret" koji baštini tradiciju starih vremena Drugog svetskog rata, a pritom su ekstremniji. Rekli su da ne žele srpsku nacionlanu manjinu i demokratsku stranku Srba u vladi. Slažem se da niko pakt ne formira iz slučajnosti jer ona ne postoji u politici. Ovo se radi, pre svega, jer nameravaju određene stvari ili žive u njihovim iščekivanjima. Ovo je stvaranje jedne atmosfere, a time se i našim političkim akterima šalje poruka, priželjkuju nestabilnost, pa šalju ovakve poruke uoči izbora u Srbiji - ističe Krkobabić.

Unutrašnja pitanja Srbije

Bjegović je komentarisao antirežimski spot od strane FDU, pa je zaključio da je to napad na svoje državne zvaničnike i institucije.

- Jednostavno, postavio bih pitanje da li se naši mladi studenti školuju za ovakve uloge ili funkcije u državi ako ih dobiju. Međutim, ni ne mogu da dobiju takva mesta jer smo videli da studentsku listu ne predstavlja niti jedan student. Ako se studenti bave ovim poslovima, to nije samo nedolično, već se postavlja pitanje da li takav fakultet i treba da postoji. Naravno da su nam potrebni, ali ne sa ovakvim narativom. Nisu krivi naši studenti, već ne naši, već tuđi profesori - rekao je Bjegović.

1/4 Vidi galeriju Blokaderi vređaju penzionere na društvenim mrežama Foto: Printscreen X

Arsić ističe da ovo nema veze sa umetnošću, već da je to rezultat pokvarenog i bolesnog mozga prepunog mržnje:

- Sve u cilju da se dehumanizuje i kriminalizuje predsednik Srbije. U spotu su mu sudili, presudili i osudili ga. Predviđaju da će tako nešto da se desi i 25. oktobra. Samo ozbiljno oboleo čovek može da mrzi nekoga koga nije upoznao i da ovako nešto napravi. Studenti nisu. Oni pravi studenti. Ovo je deo kampanje nevladninih profesora koji se delom nalaze na listi, rektorka se uključila i verovatno će da brani potez svojih profesora, a ne studenata. Moram da kažem, FDU i bilo koji fakultet, ne treba da se bave politikom. Nije problem da neko sa fakulteta bude politički aktivan i ima politički stav. Međutim, da se zloupotrebljavaju instituciju fakulteta, to je druga priča.

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Kurir.rs

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