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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas četvrtoj sednici Radne grupe za razvoj i projektovanje integrisanih kola (čipova), na kojoj su razmatrani dosadašnji rezultati rada i naredni koraci u pripremi strateškog okvira za razvoj domaćeg sistema u ovoj oblasti.

Premijer Macut istakao je da je posebna vrednost ove inicijative u tome što je potekla od domaćih inženjera i profesora, naglasivši da Srbija ima vrhunske stručnjake koji već rade na razvoju najsavremenijih tehnologija za velike svetske kompanije.

Predsednik Vlade je naglasio da je cilj da se njihovo znanje i iskustvo snažnije povežu sa domaćom privredom, univerzitetima i strateškim potrebama naše zemlje, od medicine i poljoprivrede do energetike i drugih oblasti.

Macut je ocenio da bi razvoj domaćih kapaciteta u oblasti projektovanja integrisanih kola predstavljao novi kvalitet za Srbiju, a da u perspektivi može da otvori i značajan izvozni potencijal. On je ukazao i na značaj primene veštačke inteligencije u razvoju savremenih tehnologija, uključujući i oblast projektovanja integrisanih kola.

Premijer je posebno naglasio značaj obrazovanja i stvaranja nove generacije stručnjaka, kao i snažnijeg povezivanja univerziteta i privrede kroz praktičan rad i zajedničke programe.

Posebno je važno da kroz ovakve inicijative stvaramo novu generaciju stručnjaka i otvaramo prostor da Srbija bude prepoznata kao regionalni centar visokih tehnologija i inovacija, istakao je Macut.

Prof. Macut je naveo da od Radne grupe očekuje konkretne i ostvarive preporuke koje će omogućiti da se jasno utvrde prioriteti – šta država treba prvo da uradi, koje kadrove treba obrazovati i u kojim oblastima Srbija može da napravi najveći iskorak.

Radna grupa, koju je Vlada Republike Srbije obrazovala u junu ove godine, okuplja predstavnike akademske zajednice, privrede i stručnjake iz zemlje i dijaspore. U okviru njenog rada formirane su podgrupe za obrazovanje, privredu i institucionalni okvir.

Zadatak Radne grupe je da analizira postojeće stanje, pripremi stručno mišljenje i predloži strateški okvir i program razvoja domaćeg ekosistema za projektovanje čipova. Preporuke Radne grupe očekuju se do kraja godine.

Premijer Macut poručio je da će Vlada nastaviti da podržava rad stručnjaka i inicijative usmerene na razvoj znanja, inovacija i visokotehnoloških kapaciteta Srbije.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović istakao je da je cilj da Srbija pronađe svoje mesto u globalnom tehnološkom razvoju i da, kroz razvoj kapaciteta za projektovanje integrisanih kola, dodatno ojača svoj IKT sektor.

On je naveo da rezultati koje je Srbija već postigla u digitalizaciji i primeni veštačke inteligencije predstavljaju dobru osnovu za dalji razvoj i uključivanje u ovu oblast.