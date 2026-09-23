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Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena u tehničkom mandatu Tatjana Macura učestvovala je, na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na događaju koji je organizovao UN Women u sedištu ove agencije, pod nazivom "Ravnopravnost žena i devojčica pred zakonom do 2030. godine: Obnavljanje globalnog liderstva", kao i na sastanku na visokom političkom nivou povodom obeležavanja 40. godišnjice Deklaracije o pravu na razvoj.

Govoreći o ravnopravnosti žena i devojčica pred zakonom, Macura je istakla da Ustav i zakoni Srbije garantuju jednaka prava svim građanima, ali da i dalje postoje običajne prakse i duboko ukorenjene nejednakosti, posebno u oblasti nasleđivanja, kojima se mora posvetiti dodatna pažnja. Ona je naglasila da su afirmativne mere i dalje od suštinskog značaja, dok Pekinška deklaracija predstavlja važan okvir za delovanje na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

1/5 Vidi galeriju Tatjana Macura u UN Foto: Kabinet ministarke Macure

Macura je podsetila na korake koje je Srbija preduzela u prethodnom periodu, među kojima su osnivanje Alimentacionog fonda i donošenje zakonskog rešenja kojim se pruža dodatna podrška roditeljima koji brinu o deci sa invaliditetom. Navela je i da se očekuje izjednačavanje prava trudnica preduzetnica sa pravima zaposlenih žena, kao i izmene zakona u cilju unapređenja bezbednosti žena.

Deklaracija o pravu na razvoj

Na sastanku posvećenom 40. godišnjici Deklaracije o pravu na razvoj, koji je otvorio generalni sekretar UN Antonio Gutereš, a u ime Evropske unije se obratio predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, Macura je govorila o iskustvu Srbije i značaju principa sadržanih u ovoj deklaraciji. Ona je istakla da pravo na razvoj, kao ljudsko pravo u čijem je središtu čovek kao nosilac i korisnik razvoja, i danas ima veliki značaj, posebno u vremenu ubrzanog tehnološkog i društvenog napretka.

Macura je naglasila da društvo ne može u potpunosti da ostvari svoj razvojni potencijal ukoliko žene nemaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad, pokretanje sopstvenih biznisa, učešće u političkom životu i donošenju odluka. Ekonomsko i političko osnaživanje žena, kako je navela, od suštinskog je značaja za razvoj društva u celini.