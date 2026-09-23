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Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov uputila se ranom zorom do dobro poznate pijace u Novom Sadu gde je imala priliku da priča sa građanima, ali i da kupi paprike za ajvar!

Kako kaže, recept odličan već ima, ali ga čuva u strogoj tajnosti.

- Tu je pekara, autobuska stanica, tu je moja pokojna baka dolazila da kupuje, ovaj, razne ekstravagantne stvari, kako ona kaže. Ovo mi je jedno od omiljenih stabala na Telepu, tužna vrba. I crkva. Sveti Ćirilo i Metodije, Kirilo, kako ko kaže. Sad izlazimo sa teritorije Telepa i idemo Futoškoj ulici i brzo stižemo do pijace - rekla je u videu i dodala:

- Na pijacu smo poneli ceger, to se nekad normalno nosilo, a ja preporučujem da svi nose, zato što nije plastična kesa i zato što može da stane više težeg sadržaja, a da ne pukne. Kupili smo da imamo 150 kg paprika. Sad nastavljamo da idemo u druge aktivnosti, a sutra rano ujutru krećemo sa radovima.

Pogledajte kako je izgledalo u nastavku: