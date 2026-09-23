RANOM ZOROM PO PAPRIKE ZA AJVAR! Ministarka Pavkov na Futoškoj pijaci kupila čak 150 KILA: Imala je i posebnu poruku za sve! (VIDEO)
- Sara Pavkov je rano ujutru otišla na Futošku pijacu u Novom Sadu, gde je razgovarala sa građanima i kupila paprike za ajvar.
- Navela je da su uzeli 150 kilograma paprika i poručila da na pijacu treba ići sa cegerom, umesto sa plastičnim kesama.
Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov uputila se ranom zorom do dobro poznate pijace u Novom Sadu gde je imala priliku da priča sa građanima, ali i da kupi paprike za ajvar!
Kako kaže, recept odličan već ima, ali ga čuva u strogoj tajnosti.
- Tu je pekara, autobuska stanica, tu je moja pokojna baka dolazila da kupuje, ovaj, razne ekstravagantne stvari, kako ona kaže. Ovo mi je jedno od omiljenih stabala na Telepu, tužna vrba. I crkva. Sveti Ćirilo i Metodije, Kirilo, kako ko kaže. Sad izlazimo sa teritorije Telepa i idemo Futoškoj ulici i brzo stižemo do pijace - rekla je u videu i dodala:
- Na pijacu smo poneli ceger, to se nekad normalno nosilo, a ja preporučujem da svi nose, zato što nije plastična kesa i zato što može da stane više težeg sadržaja, a da ne pukne. Kupili smo da imamo 150 kg paprika. Sad nastavljamo da idemo u druge aktivnosti, a sutra rano ujutru krećemo sa radovima.
Pogledajte kako je izgledalo u nastavku:
Kurir.rs