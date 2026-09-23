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Roditelji predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Anđelko i Angelina Vučić podržali su predsednika uoči govora u srcu UN, na 81. zasedanju Generalne skupštine.

Kada biste večeras, Angelina, mogli da mu kažete nešto ne kao predsedniku, već kao sinu, šta bi to bilo — pitala je novinarka Olivera Miletović majku predsednika Vučića.

- Sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Da uvek živimo u miru jer samo u miru možemo sve - poručila je Angelina Vučić.

1/10 Vidi galeriju Angelina i Anđelko Vučić Foto: Informer TV

Podrška roditelja!

- Dragi sine, sa nestrpljenjem očekujemo da te vidimo i da čujemo tvoj govor u UN. To bi trebalo da bude kruna tvog ne kratkog mandata na funkciji predsednika i koji je ispunjen uspesima Srbije i od koga ima koristi većina državjana Srbije. Ti se i večeras boriš za našu dragu Srbiju i za sve građane naše Srbije - od severa, preko centralne Srbije, a posebno za Srbe na KiM. Večeras su mnogi u svojim kućama i domovima da bi čuli tvoj govor i to ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kao i svi Srbi koji žive širom sveta. Stoga želim da ostaviš utisak svoga učinka, koji nije mali, pa ti želim puno sreće - naglasio je Anđelko.

Na pitanje da li su ponosni na sina, predsednikova majka je rekla: - Ja sam samo majka i ne moram da budem objektivna, ali jesam ponosna. Ne pamtim da je iko učinio za ovako kratko vreme ono što je on. Bio je uspešan!

Isto je ponovio i Anđelko Vučić, dodavši da je predsednik Srbije uradio mnogo za zemlju, posebno za penzionere.

O istorijskom govoru

Podsećamo, Vučič se jutros oglasio iz Central parka, jednog od najpoznatijih simbola Njujorka, odakle je podelio reči za građane uoči govora pred Generalnom skupštinom UN.

- Pripremamo se danas uz mnogo sastanaka za nastup u Ujedinjenim nacijama; naravno da imam tremu. Jedino što mogu ljudima da obećam to je da ću da se borim za nas i za našu zemlju. Jednu stvar bih poručio svim mojim saborcima, svima koji nas podržavaju, a to je da se bore.

O strašnim pretnjama silovanjem i podršci ženama

- Ja stižem za dva, dva i po dana u Srbiju i predvodiću tu borbu, borbu protiv onih koji su nam unižavali i zemlju, pokušavali da ponize žene Srbije, vređali i urušavali sve naše vrednosti. I zato je moja poruka svima: nije jedan dan tema ono što su učinili.

- Ne znam da li ljudi razumete koliko je strašno, i ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, kakve li satire, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama.

- I to ne smemo da dozvolimo, i preko toga ne smemo da pređemo. I zato još jednom poručujem svim ženama Srbije: ne morate da brinete. Odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju, i takvi nikada našu zemlju neće voditi. Jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda. I hvala za sve poruke podrške pred večerašnji nastup.