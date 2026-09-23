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Šef srpske diplomatije Marko Đurić sastao se danas u Njujorku, gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa ministrima spoljnih poslova Azerbejdžana i Tunisa.

Kako je saopštilo ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Đurić je sa azerbejdžanskim kolegom Džejhunom Bajramovim razgovarao o daljem jačanju veza dve zemlje i aktuelnim temama.

Đurić je naveo da se odnosi Srbije i Azerbejdžana temelje na tradicionalnom prijateljstvu, međusobnom poverenju i poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava, naglasivši da Srbija Azerbejdžan vidi kao pouzdanog partnera u izgradnji dugoročnih i strateških odnosa, navodi se u saopštenju.

Ministar Đurić razgovarao je sa ministrom Tunisa Muhamedom bin Naftijem o jačanju saradnje.

Naglasivši da je Srbija zainteresovana za intenziviranje političkog dijaloga i realizaciju poseta na visokom nivou, šef srpske diplomatije uputio je poziv ministru Naftiju da poseti Srbiju, dodaje se u saopštenju.