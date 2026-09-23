UŽIVO OČI SVETA UPRTE U VUČIĆA PRED UJEDINJENIM NACIJAMA: Predsednik Srbije uskoro održava važan govor pred Generalnom skupštinom UN
- Aleksandar Vučić govori na Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, kao peti govornik u popodnevnoj sesiji.
- Najavio je da će govoriti o nepravdama i neobjektivnom odnosu međunarodne zajednice prema Srbiji kroz prethodne decenije.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras govori na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Obraćanje predsednika Srbije očekuje se oko 23 časa po našem vremenu.
U popodnevnoj sesiji obraća se šesnaest govornika, a Vučić je peti po redu.
Pre Vučića govore predsednik Poljske Karol Navrocki, predsednica Namibije Netumbo Nandi-Ndaitwah, predsednik Slovačke Peter Pelegrini, predsednik Kenije Vilijam Ruto, dok će se posle njega obratiti predstavnici Mozambika, Gvineje, Esvatinija, Hondurasa, Crne Gore, Venecuele, Ugande, Ruande, Španije, Andore i Demokratske Republike Kongo.
Vučić je prethodno najavio da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama.
Dodao je da će govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su je uništili ili da će je uništiti.
Kurir.rs