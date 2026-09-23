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Iz srca Sjedinjenih Američkih Država (SAD) stigla je snažna i izuzetno važna poruka za Srbiju i to u trenutku dok se u Njujorku nalazi predsednik Aleksandar Vučić, čije se obraćanje očekuje večeras u Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija (GS UN).

Naime, oglasio se Generalni sekretar SAD i jedan od najvažnijih saradnika predsednika Amerike Donalda Trampa, Marko Rubio koji je poručio kako njegova zemlja ima strateško partnerstvo sa Srbijom.

- Imamo strateško partnerstvo sa Srbijom, koje bismo voleli da produbimo i nameravamo da to uradimo - poručio je Rubio, što su američki mediji preneli kao udarnu vest.

Najavio veliku posetu

Podsećamo, Rubio rekao je za "The Pavlovic Today" da se nada da će posetiti Srbiju, dok administracija Donalda Trampa nastoji da dodatno produbi odnose Vašingtona i Beograda.

- Nadam se da ću imati priliku da posetim Srbiju - rekao je Rubio za "The Pavlovic Today" u sredu u Njujorku, odgovarajući na pitanje o sve značajnijoj ulozi Srbije kao strateškog partnera SAD i o tome kako administracija namerava da produbi odnose dve zemlje.

Foto: Printscreen/Pavlovic Today

Mogućnost posete dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces koji je, kako je rekao Rubio, već u toku.

- Preduzeli smo korake u ovoj administraciji kako bismo intenzivirali naše kontakte. Znam da su predstavnici Stejt departmenta i drugih vladinih agencija već posetili Srbiju. Nadam se da ću i ja imati priliku da dođem - rekao je Rubio.