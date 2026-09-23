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Blokaderka Nikolina Sinđelić privedena je danas u Leskovcu zbog posedovanja droge!

Na naplatnoj rampi na izlazu iz Leskovca policija je izvršila kontrolu vozila marke "seat", kojim je upravljao Stefan Grozdanović, a s njim u društvu je bila njegova emotivna partnerka Nikolina Sinđelić.

1/5 Vidi galeriju Privođenje Nikoline Sinđelić zbog droge Foto: Kurir

Prilikom kontrole i pregleda, Nikolina Sinđelić je policajki predala kesicu sa zelenom biljnom materijom, za koju se sumnja da je marihuana.

Nikolina Sinđelić je kesicu s drogom, težine oko 3 grama, izvukla iz donjeg veša.

00:08 Nikolina Sinđelić Izvor: Kurir

Osumnjičena Nikolina Sinđelić i Stefan Grozdanović su dovedeni u prostorije PU Leskovac.

Dežurni tužilac izjasnila se da se protiv Sinđelićeve podnese krivična prijava za "neovlašćeno držanje opojnih droga".

00:19 Nikolina Sinđelić Izvor: Kurir

Podsetimo, blokaderka Nikolina Sinđelić se u javnosti "proslavila" po lažnim optužbama protiv Marka Krička. Naime, ona je sadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije optužila za zlostavljanje, ali je optužba odbačena.