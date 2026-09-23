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Blokaderka Nikolina Sinđelić privedena je danas u Leskovcu zbog posedovanja droge!

Na naplatnoj rampi na izlazu iz Leskovca policija je izvršila kontrolu vozila marke "seat", kojim je upravljao Stefan Grozdanović, a s njim u društvu je bila njegova emotivna partnerka Nikolina Sinđelić.

Privođenje Nikoline Sinđelić zbog droge Foto: Kurir

Prilikom kontrole i pregleda, Nikolina Sinđelić je policajki predala kesicu sa zelenom biljnom materijom, za koju se sumnja da je marihuana.

Nikolina Sinđelić je kesicu s drogom, težine oko 3 grama, izvukla iz donjeg veša.

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Nikolina Sinđelić Izvor: Kurir

Osumnjičena Nikolina Sinđelić i Stefan Grozdanović su dovedeni u prostorije PU Leskovac.

Dežurni tužilac izjasnila se da se protiv Sinđelićeve podnese krivična prijava za "neovlašćeno držanje opojnih droga".

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Nikolina Sinđelić Izvor: Kurir

Podsetimo, blokaderka Nikolina Sinđelić se u javnosti "proslavila" po lažnim optužbama protiv Marka Krička. Naime, ona je sadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije optužila za zlostavljanje, ali je optužba odbačena.

Prema pisanju medija, Kričak je tužio Sinđelićevu za laži i klevete koje je iznela na njegov račun.

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