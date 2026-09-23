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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski govor na 81. zasedanju Generalne skupštine UN, a pre izlaska pred ceo svet, imao je značajne razgovore sa zvaničnicima. 

- Pred izlazak za govornicu, uzajamna podrška prijatelja uvek znači mnogo. Kratki i srdačni susreti sa predsednikom Republike Kenije Vilijamom Rutom, predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem i predsednikom Republike Mozambik Danijelom Čapoom pred obraćanje na Generalnoj skupštini 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija - naveo je predsednik. 

Istorijski govor predsednika Vučića na GS UN pročitajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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