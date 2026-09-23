Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa zvaničnicima Kenije, Slovačke i Mozambika neposredno pre istorijskog obraćanja na 81. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku
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VAŽNI SUSRETI U NJUJORKU PRED IZLAZAK NA SCENU UN! Vučić se pred istorijski govor sastao sa svetskim liderima: "Podrška prijatelja uvek znači mnogo!" (FOTO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je istorijski govor na 81. zasedanju Generalne skupštine UN, a pre izlaska pred ceo svet, imao je značajne razgovore sa zvaničnicima.
- Pred izlazak za govornicu, uzajamna podrška prijatelja uvek znači mnogo. Kratki i srdačni susreti sa predsednikom Republike Kenije Vilijamom Rutom, predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem i predsednikom Republike Mozambik Danijelom Čapoom pred obraćanje na Generalnoj skupštini 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija - naveo je predsednik.
Istorijski govor predsednika Vučića na GS UN pročitajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
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