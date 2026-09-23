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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon govora na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Kako je rekao, imao je mnogo bilaterala a razgovor sa Landeouom je bio "izuzetan".

- Veoma važan razgovor za Srbiju pokušavamo da uspostavimo koordinatora koji bi radio 4 puta godišnje na razvoju našeg odnosa i strateškog partnerstva. Video sam na kratko i Marka Rubija. Ima tu različitih problema, ali polako ide na bolje, da bismo sačuvali mir to je od presudnog značaja - rekao je Vučić.

Foto: Videoplus

O govoru

- Najvažnije je da budemo dovoljno tvrd orah da budemo ovraćajući faktor. Zato snažimo našu vojsku, ne pripadamo nijednom vojnom bloku, moramo sam ida štitimo svoje nebo i zemlju - rekao je i dodao:

- Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima, i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom, i sa Rusijom i Ukrajinom, dakle i Ukrajinom i Rusijom, kako god hoćete, ali imamo i sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I nalazimo se na evropskom putu, dakle i tu ćemo i ostati. Tako da su to, čini mi se, važne poruke: morate da radite sa svima, ali uvek useju svoje kljuse, da snažimo svoju armiju. I ja moram da vam kažem da sam, da je to jedna od stvari, o tome ću govoriti prekosutra ili nakosutra kad budem podnosio ostavku. Dakle, pogledajte vojsku danas, pogledajte vojsku nekad. I ne zavisi to od ministra odbrane, to zavisi od onih koji vode zemlju. To zavisi od finansija, to zavisi od želje, posvećenosti, od ekonomskih uspeha koje imate ili nemate. Tako da sam neverovatno srećan onim što srpska vojska danas predstavlja, ali samo kao odvraćajući faktor, jer mi ne želimo nikoga da napadamo - naveo je.

Foto: Videoplus

- Dobio sam od jednog, veoma važnog čoveka koji je, evo, 20 godina koliko obavlja funkcije u svim međunarodnim forumima, on mi je rekao: "Predsedniče, najhrabriji govor... " Videli ste, izašlo je, ja mislim, desetak predstavnika afričkih da se rukuje sa mnom. Ali ovo su, ovo je rekao čovek koji je iz Evrope, jedan od najhrabrijih govora, ali tako govore oni koji govore istinu - dodao je Vučić. O govoru Plenkovića

- Je l' stvarno mislite da ćete nas ucenjivati evropskim putem ili ne znam čime, a da nam pevate "Za dom spremni"? I da mislite da mi Srbi treba da kažemo da vam uzvratimo: "spremni" ili ne znam šta već? Ili da vi kažete "Za dom", a da mi vičemo "spremni"? Ne, to je za Srbe najjezivije, najjeziviji nacistički pozdrav, 10 puta gori od "Zihajl". Ne postoji ništa gore za nas Srbe. Stotine hiljada ljudi su stradale pod tim pokličom, i sad ja treba da se stidim da im to odgovorim? Da bi mi neko rekao: "E, evo ti malo šargarepe, a sad ćeš da dobiješ štap"? Na štap smo naučili, na šargarepu nismo navikli, tako da nikakav problem.Ovo je bio moj govor, ovo je bio moj govor iz srca, i ovo je bio moj govor za građane Srbije i za jednu ponosnu, zemlju dostojanstvenih ljudi. E, to je bio moj govor - poručio je.

Na pitanje o slučajnom susretu sa Fon der Lajen i komentare da Evropa okreće leđa Srbiji, predsednik je rekao.

- To slušam 12 godina. Šta je tu novost, nisam nikad čuo ništa novo i inventivno. Majstori su kad se priča o besmislenom šetanju i trčanju, a o politici ne znaju šta bi rekli. Ovde sam se video sa bar 100 ljudi koje nisam planirao da sretnem. Zamislite, susreo sam se sa Ursulom fon der Lajen. Mene zanima šta misle građani Srbije, mene uopšte ne interesuje ko šta misli sa strane. Vodim politiku u skldu sa interesim Srbije, nismo velesila da udaramo po svima. Mala smo zemlja, ali možemo biti ponositi i dostojanstveni, da čuvamo obraz naše nacije. Da im kažem "daj mi majstore da okrećem ja te pedale, pošto se o ovome u UN ništa ne razumeš". Slušao sam i čuo mnogo gore poruke ovde, ali o tome ću u nedelju - kaže on.

Foto: Videoplus

"Ovako iskren razgovor sa Amerikancima nikada nismo imali"

- Ne mogu da vam govorim o tome šta je to što mi moramo da uradimo, šta će oni da urade. Dogovorili smo se da mi nešto uradimo, da oni nešto urade, i tako da idemo simultano. Mislim da je to najbolja definicija onoga što smo pričali sinoć. Dakle, da gledamo jedni drugima, da učinimo i ono što su lakša pitanja pre nego što dođemo do onih težih ili najtežih, između naših dve zemlje. Ali svakako smo spremni da razgovaramo, ja razgovaram već 15 godina sa svima, nikada na takvom nivou sa Amerikancima nismo imali ovako dobar razgovor. Onako iskren, otvoren, kako da vam kažem, bez, ono, pokazivanja sile. Okej, znamo mi ko je sila, ne mora niko da nam objašnjava. Ne, ljudi su prišli drugarski, prijateljski. Baš sam bio srećan.

Rekli ste i da ste bili na brifingu Donalda Trampa. Kako je to prošlo, i da li ste mogli da čujete nešto? Kako kaže, na brifingu Donalda Trampa sreo je slučajno oko 120 lidera.

O dolasku Trampa u Srbiju

- Tramp je rekao da će i te kako da razmisli o dolasku u Srbiju. Možete misliti, muka ovih što okreću pedale. Šta da vam kažem, sa bar 120 njih. I njemu sam rekao da dođe u Srbiju. Ponovio to. I znam da je dobio poruke i sa druge strane. I ja nemam nikakav tog tipa odgovor, osim što je predsednik Sjedinjenih Država rekao da će i te kako da razmisli, i da je čuo mnogo lepih stvari o Srbiji. Ali verujem, i nadam se, da to sledeće godine možemo da ostvarimo.

Na pitanje da li smatra da će njegove reči o Briselskom sporazumu odjeknuti i u Briselu rekao je da ne zna, ali da su četiri afrička predsednika i premijera izašla iz sale, pa se vratila u salu samo da bi mu čestitali na govoru.

O podršci roditelja

- Zahvalan sam ocu i majci na tome šta su izdržali i mnogo ih volim - kaže Vučić.

Kaže da se držao politike Srbije, slobodarske i samostalne, ali države koja dobro pamti šta je bilo, koja istinu saspe svima u lice.

- Izveo sam suštinu politike Srbije i mislim da je bilo uspešno - kaže Vučić.

Ističe da Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj poltiici da radi sve što su njeni interesi — da čuva tradicionalna prijateljstva, ali daa gradi odnose sa nekim sa kojim je bila u sukobima pre 20 godina, kao SAD.

- Da imamo što manje moćnih neprijatelja i da stičemo savezništva - kaže Vučić.