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- Dobio sam od jednog veoma važnog čoveka koji 20 godina obavlja funkcije u svim međunarodnim forumima, on mi je rekao: Predsedniče, najhrabriji govor! Videli ste izašlo je desetak predstavnika afričkih da se rukuje sa mnom, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sinoćnjeg istorijskog govora pred Generalnom skupštinom UN i celim svetom.

- Ali ovo je rekao čovek koji je iz Evrope. Jedan od najhrabrijih govora, ali tako govore oni koji govore istinu.

Na pitanje da li je pročitao sve poruke koje su mu stigle posle govora, rekao je: Nisam pa se našalio s novinarkom: Ako ste mi slali poruku, nisam je pročitao.

- Šalim se. Pročitao sam Aninu poruku, eto, u jednoj reči. I Miloševu, u tri reči, poručio je predsednik posle obraćanja u UN gde je govorio i ne pogledavši u papir koji je spremio već iz glave i od srca.

 Kurir.rs

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