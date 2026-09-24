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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče na Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku. Predsednikom maestralni govor, kojim je ukazao na licemerje i nepravde koje su veliki činili prema malima, uključujući i Srbiju, imao je veliki odjek u svetu.

Pored obraćanja, predsednik je govorio sa predstavnicima velikog broja zemalja, uključujući i SAD.

Vučić je rekao da nikada nije imao ovako dobar razgovor sa predstavnicima najmoćnije zemlje na svetu kao sinoć.

Foto: Videoplus

- Ne mogu da vam govorim o tome šta je to što mi moramo da uradimo, šta će oni da urade. Dogovorili smo se da mi nešto uradimo, da oni nešto urade i tako da idemo simultano. Mislim da je to najbolja definicija onoga što smo pričali sinoć. Dakle, da gledamo jedni drugima da učinimo i ono što su lakša pitanja pre nego što dođemo do onih težih i najtežih između naših dveju zemlje. Svakako smo spremni da razgovaramo - rekao je Aleksandar Vučić.

On je jučerašnji razgovor sa Amerikancima ocenio kao iskren i otvoren, bez pokazivanja sile.

- Ja ne pamtim, ja mislim, ja razgovaram već 15 godina sa svima, nikada na takvom nivou sa Amerikancima nismo imali. Nikada ovako dobar razgovor nismo imali. Onako iskren, otvoren, bez pokazivanja sile. Okej, znamo mi ko je sila, ne mora niko da nam objašnjava. Ne, ljudi su prišli drugarski, prijateljski. Baš sam bio srećan", rekao je Vučić.

Izvrtanje Rubiove izjave u režiji N1

Da su odnosi SAD i Srbije sve jači potvrdio je i Marko Rubio, koji je istakao da se nada da će posetiti Srbiju.

- Nadam se da ću imati priliku da posetim Srbiju - rekao je Rubio za "The Pavlovic Today" u sredu u Njujorku, odgovarajući na pitanje o sve značajnijoj ulozi Srbije kao strateškog partnera SAD i o tome kako administracija namerava da produbi odnose dve zemlje.

Marko Rubio Foto: Yuki Iwamura/AP

Mogućnost posete Marka Rubia dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces koji je, kako je rekao Rubio, već u toku.

- Preduzeli smo korake u ovoj administraciji kako bismo intenzivirali naše kontakte. Znam da su predstavnici Stejt departmenta i drugih vladinih agencija već posetili Srbiju. Nadam se da ću i ja imati priliku da dođem - rekao je Rubio.

Ipak, blokaderski mediji su i u ovoj situaciji našli povod da se žale i unižavaju uspehe sopstvene zemlje, pa je tako N1 u naslov iz Rubiove izjave izvukao da je "Srbija uključena u potencijalno problematična i eksplozivna pitanja".

Foto: Printscreen

U istom naslovu su doduše izostavili nastavak Rubiove izjave, koji je rekao da će Trampova administracija nastaviti da radi na produbljivanju odnosa sa Beogradom.