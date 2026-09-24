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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku još jednim hrabrim i istorijskim govorom, odlučno i bezrezervno braneći srpske državne i nacionalne interese, ponovo potvrdio da je istinski državnik koji račune ne polaže nikome drugome osim građanima svoje zemlje.

- Srbija je dom malog, ali ponosnog naroda, koji zaslužuje upravo ovakvog lidera kakav je Aleksandar Vučić, i sigurno je da, dok god on bude vodio našu državu kroz bure turbulentnih međunarodnih odnosa, možemo da računamo na to da će se naš slobodarski glas u svetu i čuti i uvažavati, poručio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković jutro posle obraćanja predsednika Srbije Generalnoj skupštini UN.

- Veoma je važno što je predsednik Vučić i ovoga puta objasnio međunarodnoj javnosti da je sistematsko rušenje sistema UN i poretka zasnovanog na međunarodnom pravu počelo na nebu iznad naše zemlje, i da su zla protivpravno počinjena Srbiji bila najava i nagoveštaj nestabilnosti koju čitav svet danas posredno ili neposredno oseća.

- Svaki čestiti Srbin sa ponosom je slušao kako predsednik Vučić brani naše državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, jer ako mi sami pristanemo na zaborav i pređemo nemo preko nepravdi koje su nam učinjene bićemo izbrisani iz istorije, ili će se u njoj pojavljivati samo tuđe interpretacije o nama i falsifikati naše prošlosti.

- Za razliku od onih kojima su jedini plan i program političkog delovanja nasilje, pretnje ženama silovanjem i odmazda političkim neistomišljenicima, ali nemaju nikakav stav o međunarodnim odnosima i onome šte se u svetu događa, kao ni stav o našem Kosovu i Metohiji, predsednik Vučić pokazao je kako strateški i hrabro nastupa jedan državnik kome je Srbija u srcu i kome je stalo do naše zemlje i njene budućnosti.

- Uveren sam da će građani Srbije nastaviti da podržavaju suverenističku politiku opstanka i napretka naše zemlje, oličenu u Aleksandru Vučiću, i da će se neustrašivi glas slobodne i ponosne Srbije i u mnogim godinama pred nama čuti pred Generalnom skupštinom UN, zaključio je Petković.