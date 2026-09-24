RIK ZATRAŽIO PROVERU OVERE POTPISA ZA IZBORNU LISTU BOGOLJUBA KARIĆA! Rok za odlučivanje Komisije je 48 sati
Republička izborna komisija (RIK) jednoglasno je sinoć odlučila da od svih nadležnih overitelja zatraži hitnu proveru overe izjava birača o podršci izbornoj listi "Bogoljub Karić - Pokret SNAGA SRBIJE - BK", a čiji je nosilac Bogoljub Karić, zbog sumnje da pojedine izjave možda nisu prikupljene i overene na pravno valjan način.
Na sednici RIK-a, kojoj su prisustvovala 24 od ukupno 26 članova predlog je usvojen sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.
Član RIK-a Tanasije Marinković naveo je da su članovi i zamenici članova Komisije koji su prisustvovali prijemu izborne liste tokom redovne provere dokumentacije uočili osnove sumnje u pravnu valjanost pojedinih izjava birača o podršci listi i da je zbog toga predloženo da se svim overiteljima koji su overavali potpise za ovu izbornu listu uputi zahtev da u najkraćem roku dostave podatke od značaja za odlučivanje Komisije.
RIK mora da utvrdi sve relevantne činjenice pre donošenja odluke, a rok za odlučivanje Komisije je 48 sati.
Pokret snaga Srbije - BK predao je juče Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu za predstojeće parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a uz nju i više od 10 000 potpisa.