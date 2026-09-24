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Republička izborna komisija (RIK) jednoglasno je sinoć odlučila da od svih nadležnih overitelja zatraži hitnu proveru overe izjava birača o podršci izbornoj listi "Bogoljub Karić - Pokret SNAGA SRBIJE - BK", a čiji je nosilac Bogoljub Karić, zbog sumnje da pojedine izjave možda nisu prikupljene i overene na pravno valjan način.

Na sednici RIK-a, kojoj su prisustvovala 24 od ukupno 26 članova predlog je usvojen sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

Član RIK-a Tanasije Marinković naveo je da su članovi i zamenici članova Komisije koji su prisustvovali prijemu izborne liste tokom redovne provere dokumentacije uočili osnove sumnje u pravnu valjanost pojedinih izjava birača o podršci listi i da je zbog toga predloženo da se svim overiteljima koji su overavali potpise za ovu izbornu listu uputi zahtev da u najkraćem roku dostave podatke od značaja za odlučivanje Komisije.

RIK mora da utvrdi sve relevantne činjenice pre donošenja odluke, a rok za odlučivanje Komisije je 48 sati.