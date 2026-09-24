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Hrvatski mediji su, kao i uvek, sa posebnom pažnjom ispratili obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini UN, a posebnu pažnju im je privukao deo govora šefa srpske države u kojem je pričao o ponovnom uzdizanju nacizma u regionu.

Vučić je pred svetskom javnošću govorio o međunarodnom pravu, Kosovu i Metohiji, NATO bombardovanju 1999. godine i, kako je naveo, dvostrukim standardima u primeni principa Povelje UN. Posebno je govorio o pojavama koje je opisao kao ponovno uzdizanje nacizma u regionu.

- Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrednosti, posebno u Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas - rekao je Vučić na Generalnoj skupštini UN.

Upravo ovaj deo govora našao se u fokusu hrvatskih portala.

Hrvatski Večernji list o Vučićevom govoru u UN Foto: Printscreen

"Vučić: Hrvatska se ponosi nacističkom prošlošću, ne može nam držati lekcije", objavio je "Večernji list", dok je "24sata" preneo: "Vučić: Hrvatska se ponosi nacističkom prošlošću", a sličan naslov imao je i "Dnevnik".