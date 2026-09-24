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Građani Srbije ponovo su prilici da vide nezapamćeni talas mržnje, koga prate najmonstruoznije, najprizemnije uvrede i prostakluk blokadera kojima je umesto političkog programa ili debate, glavni i jedini potez kojim se služe vređanje i govor mržnje upućen ovoga puta ženama.

Monstruozno simuliranje silovanja kroz video-snimak, koji su studenti blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti kreirali i okačili na društvene mreže kao poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prelilo se i na žene. Njima su udarali etikete, nazivali ih "ćacikama" i upućivali im najpogrdnija imena uz otvorene pretnje silovanjem - a sve to samo zato što je njihov "jedini greh" bio taj što podržavaju aktuelnu vlast i pružaju podršku predsedniku Republike.

Nakon što su kandidatkinje na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" digle glas protiv takve gnusne kampanje i oglasile se video porukama, u punom jeku, nastavljen je talas uvreda i pretnji.

Nakon što je operska pevačica Nataša Tasić Knežević poručila da blokaderi i njihove pretnje neće zastrašiti žene, ispod video snimka koji je objavljen na Instagramu, blokaderi su upućivali najprizemniji uvrede.

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Nataša Tasić Knežević , operska pevačica i kandidatkinja na listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, pruža podršku predsedniku Izvor: Privatna arhiva

- Sve ku*rve - napisala je korsnica Instagrama.

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Blokaderi nastavljaju da vređaju žene koje podržavaju Vučića Foto: Printscreen Instagram

 - Pa vidi se svrako.

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Blokaderi nastavljaju da vređaju žene koje podržavaju Vučića Foto: Printscreen Instagram

 - Ku*ravela tupava, iz aviona se vidi - napisao je korsnik te društvene mreže.

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Foto: Printscreen Instagram

- Ćaći kurvetina - napisano je na Instagramu.

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Foto: Printscreen Instagram

Komentari su nastavili da se nižu u sličnom prostačkom tonu:

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Foto: Printscren Instagram

Ostatak jezivih komentara upućenim Nataši Tasić Knežević, možete pogledati u galeriji ispod:

Blokaderi nastavljaju da vređaju žene koje su podržale Vučića Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen Instagram

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