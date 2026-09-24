IMATE LI VI MAJKE, SESTRE, ŽENE?! Blokaderi vređaju našu opersku pevačicu! Poručila im da je neće uplašiti, oni joj uzvratili psovkama "TUPAVA ĆACI KU**ETINA"
- Operska pevačica Nataša Tasić Knežević našla se na meti najprizemnijih blokaderih uvreda
- U komentarima su joj upućene pogrdne poruke i pretnje, uz nastavak napada na žene koje podržavaju aktulenu vlast
Građani Srbije ponovo su prilici da vide nezapamćeni talas mržnje, koga prate najmonstruoznije, najprizemnije uvrede i prostakluk blokadera kojima je umesto političkog programa ili debate, glavni i jedini potez kojim se služe vređanje i govor mržnje upućen ovoga puta ženama.
Monstruozno simuliranje silovanja kroz video-snimak, koji su studenti blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti kreirali i okačili na društvene mreže kao poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prelilo se i na žene. Njima su udarali etikete, nazivali ih "ćacikama" i upućivali im najpogrdnija imena uz otvorene pretnje silovanjem - a sve to samo zato što je njihov "jedini greh" bio taj što podržavaju aktuelnu vlast i pružaju podršku predsedniku Republike.
Nakon što su kandidatkinje na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" digle glas protiv takve gnusne kampanje i oglasile se video porukama, u punom jeku, nastavljen je talas uvreda i pretnji.
Nakon što je operska pevačica Nataša Tasić Knežević poručila da blokaderi i njihove pretnje neće zastrašiti žene, ispod video snimka koji je objavljen na Instagramu, blokaderi su upućivali najprizemniji uvrede.
- Sve ku*rve - napisala je korsnica Instagrama.
- Pa vidi se svrako.
- Ku*ravela tupava, iz aviona se vidi - napisao je korsnik te društvene mreže.
- Ćaći kurvetina - napisano je na Instagramu.
Komentari su nastavili da se nižu u sličnom prostačkom tonu:
Ostatak jezivih komentara upućenim Nataši Tasić Knežević, možete pogledati u galeriji ispod: