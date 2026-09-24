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Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednost. su za Kurir televiziju ocenili da je govor bio izbalansiran, usmeren ka više centara moći i snažno istakao nacionalne interese Srbije.

- Mislim da je aplauz prisutnih jasno govorio da moć ovom govoru daje pre svega istinitost reči koje su izrečene. Predsednik je veoma sažeto prikazao kompleksnu i složenu situaciju u kojoj se Srbija nalazi u geopolitičkom smislu, kao i veštinu da u takvim okolnostima "drži glavu iznad nivoa vode". Mogli smo da vidimo da je svaka od naših prijatelja u svetu dobila određenu kritiku, ali i pohvalu, po onom Njegoševskom: "Niko čašu meda ne popi dok je čašom žuči ne zažuči". Mislim da je to bio veoma izbalansiran govor koji je, moram da priznam, odskočio. Slušao sam nekoliko govora. Predsednik Donald Tramp je imao takođe upečatljiv govor, ali predsednik Vučić i možda još jedan ili dva govornika bili su posebno upečatljivi. Svi ostali su se suštinski svodili na fraze i pozivanje na određene principe - rekao je Vujinović.

NIKOLA VUJINOVIC Foto: Kurir Televizija

"Sila, a ne pravo" odlučuje u međunarodnim odnosima

Ukazao je na ključne poruke govora o stanju međunarodnog prava i odnosu velikih sila prema preuzetim obavezama.

- Prethodnik predsednika, predsednik Kenije, govorio je skoro 10 do 15 minuta duže od predsednika Vučića, ali nisam siguran da iz tog govora možemo da izvučemo nešto kvalitetno kao iz ovog. Ključne teme predsednikovog govora bile su da je Srbija svedok urušavanja principa Ujedinjenih nacija i da su se na našoj koži ti principi prvi urušili. Poručeno je i da ljudi moraju biti pažljivi u odnosima sa velikim silama, jer sila, a ne pravo, odlučuje u međunarodnim odnosima. To je onaj deo gde se kaže: pazite šta potpisujete, pošto možda sporazumi neće biti ispoštovani, kao što naš nije ispoštovan. Sednica je posvećena i toj transformaciji, odnosno potrebi da se ponovo poštuju principi zbog kojih su Ujedinjene nacije i nastale - kaže on.

Obradović je ocenio da je govor bio usmeren ka različitim centrima moći, uz isticanje nacionalnih interesa Srbije i značaja Ujedinjenih nacija.

- Pa, pogledajte, to je prepoznatljiv Vučićev govor, taj strateški ritam koji on ima. Vrlo je očekivano bilo da će on usmeriti težinu svojih ideja, novih opservacija, ali i upozorenja za budućnost, tako što će se obratiti Globalnom istoku, Globalnom zapadu i ovom Globalnom jugu u nastajanju. Ono što je jako bitno jeste da predsednik Vučić čuva tu tekovinu oslonca bivše Jugoslavije na sistem Ujedinjenih nacija i ne odriče se tog mehanizma u trenutku kada mnogi, vrlo ozbiljni ljudi, govore da su Ujedinjene nacije prevaziđene, da je to američki proizvod kome je istekao rok trajanja. Faktički, predsednik Vučić koristi priliku da istakne nacionalne interese Srbije - kaže Obradović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Takođe, njegov govor nije samo govor lidera čija država traži pravdu u lavirintima svetske moći, već je upravo govor koji je inkluzivan. Dakle, ko god je slušao taj govor lidera u sali, mogao je da pročita poruku da predsednik Vučić pruža ruku saradnje Srbije i da se stavlja na čelo onih država koje su, dakle, vetrovi geopolitike, geostrategije i geoekonomije gazili. On ima razumevanja za jednu zajednicu država koja nije mala. To je taj Globalni jug, koji je sve više nepoverljiv prema Zapadu, ali sada sve više nepoverljiv i prema Kini. Od Rusije su se oni već ionako opekli. I mislim da je to dobra struktura govora. Ujedinjene nacije, pravo da vam kažem, ni ne gledam te govore osim kada predsednik Vučić nastupa. Pogledam govore američkih lidera, Rusa nije ni bilo u nekoj meri, ali suštinski imate ljude koji recikliraju stare ideje u tim govorima. Ja to gledam već poslednjih 12, 13 godina i uvek imate, tačno već posle pete godine gledanja tih govora, neku reciklažu. Kod predsednika Vučića nema te reciklaže, jer svaki red koji postoji, ko god se od nas bavi međunarodnim odnosima, tačno vidi kome se predsednik Vučić na jedan kulturan, ali veoma odlučan i snažan način obratio - za Kurir televiziju, zaključio je Obradović.

02:52 "KOD VUČIĆA NEMA RECIKLAŽE": Stručnjaci za Kurir TV o tome kome se predsednik Srbije obratio u UN i šta je bila ključna poruka Izvor: Kurir televizija

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