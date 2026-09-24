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Ministar kulture u tehničkom mandatu Nikola Selaković poručio je da je govor predsednika Aleksandra Vučića pred GS UN slika Srbije koju je u prethodnoj deceniji konsolidovala upravo Vučićeva politika.

- Naš predsednik je predstavio Srbiju kao zemlju sa kičmom, dovoljno mudru da svesno sagledava svet kakav je danas i kakav će biti sutra i prekosutra ali i dovoljno smelu da svoj stav pokaže svakome u epicentru svetskih političkih tokova. Neko bi rekao da je Vučić i ovoga puta pokazao brilijantnost svog državničkog umeća i da je državnik mnogo jačeg kalibra nego što je srpski. Smatram da on u sebi nosi državničku mudrost i umeće, koji proističu iz srpskog bića i da je zato uspeo da u nemogućim okolnostima promeni kurs našeg državnog i narodnog broda koji je do pre 14 godina išao pravo u ponor i usmeri ga ka, ne lakom, ali jedinom spasonosnom smeru - istakao je Selaković.

On dodaje da je upravo zato i suočen sa konstantno narastajućom politikom hibridnog ratovanja protiv naše zemlje i neodustajanjem centara moći koji su mnogo uložili da Srbiju vrate na siguran put u ponor i nestanak.