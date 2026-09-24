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Gordana Čomić, političarka i Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista su na Kurir televizij, u emisiji "Redakcija" govorili o studentskoj listi, političkim strankama, dijalogu i tvrdnjama o ulozi nevladinih organizacija, ističući da studentska lista nema odgovor ni na jedno važno pitanje, već doprinosi izazivanju nestabilnosti.

- Meni prete svakodnevno i oni to moraju da rade, jer je ovo samo nastavak njihove politike u poslednje dve godine. Oni se ne zalažu ni za šta. Videli smo sada i po ovoj listi koju su navodni studenti objavili. Ovo je, uslovno rečeno, kamen za kupus koji će kontrolisati nevladine organizacije. Oni ne smeju da se izjasne ni po jednoj tački vezanoj za naše državne i nacionalne interese, već predstavljaju sve ovo kao nekakav lov na veštice i navodnu borbu za pravdu, dok se ljudi koji su odobrili rekonstrukciju nadstrešnice, samim tim i povećanje cene rekonstrukcije, upravo nalaze na njihovoj listi. Najodgovorniji za pad nadstrešnice su na njihovoj listi. Tako da oni sada mogu samo da prete, jer sve drugo prosto nije nešto o čemu oni mogu da razgovaraju - rekao je Dragović.

Vukša Dragović, lider pokreta suverenista Foto: Kurir Televizija

"Nemaju šta da kažu, i ne žele da debatuju ni o jednoj temi"

Izneo je niz kritika na račun liste i načina na koji njeni predstavnici komuniciraju sa javnošću.

- Oni ne idu na emisije, ne žele da debatuju ni o jednoj temi. Sve se svodi na izazivanje nestabilnosti. Ali oni nemaju šta da kažu, nemaju odgovor na nešto. Šta znači kampanja pretnjama? Pa, nisu samo pretnje. Bili smo svedoci ove dve godine i toga da su neke svoje pretnje sproveli u delo. I ako oni kojim slučajem dođu na vlast, mi ćemo imati ponovo komunizam, ponovo streljanje po stadionima i ostalo što se radilo. Jednostavno, ono što sam rekao pre tri-četiri meseca, to se obistinilo. Ova lista je zapravo nešto što bi narodu trebalo da se predstavi kao neutralno, kao profesionalno ostvareno u svojim karijerama, a zapravo su ovo ekspoziture nevladinih organizacija.

Kako je navela voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije, objavljivanje studentske liste otvorilo je nova pitanja o njenom političkom karakteru, ali i o tome kako će se učesnici izbornog procesa odnositi jedni prema drugima. U tom kontekstu, posebna pažnja posvećena je pozivima na dijalog i odgovorima koji su na njih usledili.

- Sve je to zajedno opet ilustracija da ne može da bude političkog života bez političkih stranaka. Dobra vest je da imate niz političkih stranaka koje se kandiduju ili su se već kandidovale. Videćemo do proglašenja zbirne liste koliko će ih ukupno biti, jer je to neophodno za dan posle izbora. Mislim, ta deluzija da može bez stranaka, da treba nepartijski pluralizam, da je to samo pluralizam propagande... To vam je ilustracija da to ne radi. Evo, na primer, podatke koje je gospodin Dragović izneo - to je bombon za političku stranku. Ili za listu, da ima zanata. Izađeš i kažeš: "Sve je u redu! Sve smo takvi zato što smo se dogovorili sa direktorom BIA, ministrom unutrašnjih poslova i ministrom pravde" - kaže ona.

Foto: Kurir Televizija

- Jer kako bismo mi mogli to sve da radimo protiv naroda, bez patriotizma, a da njih trojicu nemamo na vezi? To se tako radi. Barem da imaju neku ideju. To je onda komunikacija za deo informacija koje dobijete, kao jedan omalovažavajući ili smirujući odgovor na kampanje, i da onda uzvratite. Ishod je dijalog. Hajde da vidimo mi: šta nama znači novac koji nam neko daje da radimo šta, kao nevladine organizacije? Šta nama znači grupa poslanika u Evropskom parlamentu koji traži od nas šta? To je dijalog između onih koji bi rado sarađivali sa poslanicima. Ali bez dijaloga to ostaje ili: ima zanata s ove strane, pa onda dobiju odgovor, ili nema zanata, pa ostaje tvrdnja koju niko ne demantuje, zato što oni i ovako nisu ni u čemu. I oni će biti politički očišćeni. I to je sve, jer mi smo svi protiv, ne podnosimo vlast i onda će doći novo doba - za Kurir televiziju, zaključila je Čomić.

02:25 Gosti Kurir televizije o studentskoj listi i tvrdnjama o ulozi nevladinih organizacija: "Nemaju šta da kažu, ne žele da debatuju" Izvor: Kurir televizija

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