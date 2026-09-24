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Lider ekstremističke SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin konačno može "mirno da spava" - zagovornici njegovih ideja predvode blokadersku listu!

Naime, na visokom 6. mestu blokaderske liste našao se Adem Mavrić iz Novog Pazara, jedan od glavnih Ugljaninovih operativaca, kojeg su upravo Ugljanin i SDA Sandžaka slali na studije u Tursku.

Adem Mavrić, na protestu u Novom Sadu Foto: Printscreen

Zauzvrat, Mavrić je morao da se posveti glavnim interesima ove stranke - "autonomiji Sandžaka" i pružanju podrške takozvanom "nezavisnom Kosovu".

Adem Mavrić (desno na slici) na protestima ispred DUNP-a u društvu bivšeg profesora blokadera Senada Ganića (u sredini bez kose) i studenta blokadera Ahmeda Koničanina (desno na slici pored Mavrića) Foto: Printscreen

Koliko je Mavrić zadojen separatističkim porivima govori i činjenica da, iako je uredno mogao da studira na nekom od srpskih univerziteta, on je ipak izabrao Tursku!

Tako je jedan od njegovih prvih zadataka bio da se infiltrira u blokadersku listu i sastavi njihov kontroverzni "Zakon o lustraciji", kojim je predviđen direktan udar na pripadnike srpskih institucija, a samim tim i na temelje srpske države!

Pored Mavrića, Ugljanin je na listu uspeo da ugura još jednog svog kandidata - frizerku Sanelu Ramadanović iz Novog Pazara, koja umalo da nastrada od svoje saborkinje iz SAD Sandžaka Ilme Dupljak, a pod optužbom da joj je preotela mesto na listi!

Sanela Ramadanović na blokadi Foto: Printscreen

Sanela Ramadanović tokom predaje spiska kandidata "Studentske liste" za narodne poslanike Foto: Printscreen

Sanela Ramadanović tokom predaje spiska kandidata "Studentske liste" za narodne poslanike Foto: Printscreen

Sanela Ramadanović tokom predaje spiska kandidata "Studentske liste" za narodne poslanike Foto: Printscreen

Ruku na srce, Ugljanin nije uspeo baš sve svoje kandidate da progura na blokaderski spisak kandidata.

Ahmed Baćićanin (prvi levo na slici, sa prslukom) i Ilma Dupljak (u sredini) tokom blokade ispred GU Novi Pazar. Foto: Printscreen

Ilma Dupljak (u sredini) ispred DUNP-a Foto: Printscreen

Ilma Dupljak (desno na slici sa belom maramom) na protestu u Novom Pazaru. Foto: Printscreen

Ilma Dupljak, tokom protesta „minut ćutnje“ ispred DUNP-a. Foto: Printscreen

Najveći udarac za Ugljanina bio je kada je grupa njegovih udarnih operativaca na blokadama DUNP-a, među kojima su se nalazili i Ahmed Baćićanin i Davud Delimeđac, optužena za krađu 7000 evra građanskih donacija, zbog čega su ih blokaderi stavili i na poligraf, a Ugljaninu rekli da na njih zaboravi!

Ahmed Baćićanin sa bošnjačkom zastavom na protestu blokadera u Beogradu Foto: Printscreen

Ahmed Baćićanin na blokadi sa citatom Sulejmana Ugljanina „došle su generacije kojima ruke nisu krvave“. Foto: Printscreen

Ipak, to nije značilo da na blokaderskoj listi nema mesta za ostatak Ugljaninovog podmlatka, kao i za njegove separatističke ideje.