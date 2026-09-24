CILJ SAMO JEDAN - AUTONOMIJA SANDŽAKA: Na blokaderskoj listi kandidati ekstremiste Sulejmana Ugljanina
- Na blokaderskoj listi našli su se kandidati povezani sa Sulejmanom Ugljaninom, među njima Adem Mavrić iz Novog Pazara na visokom 6. mestu.
- Ti kadrovi su vezani za ideje o 'autonomiji Sandžaka' i podršci takozvanom 'nezavisnom Kosovu'.
Lider ekstremističke SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin konačno može "mirno da spava" - zagovornici njegovih ideja predvode blokadersku listu!
Naime, na visokom 6. mestu blokaderske liste našao se Adem Mavrić iz Novog Pazara, jedan od glavnih Ugljaninovih operativaca, kojeg su upravo Ugljanin i SDA Sandžaka slali na studije u Tursku.
Zauzvrat, Mavrić je morao da se posveti glavnim interesima ove stranke - "autonomiji Sandžaka" i pružanju podrške takozvanom "nezavisnom Kosovu".
Koliko je Mavrić zadojen separatističkim porivima govori i činjenica da, iako je uredno mogao da studira na nekom od srpskih univerziteta, on je ipak izabrao Tursku!
Tako je jedan od njegovih prvih zadataka bio da se infiltrira u blokadersku listu i sastavi njihov kontroverzni "Zakon o lustraciji", kojim je predviđen direktan udar na pripadnike srpskih institucija, a samim tim i na temelje srpske države!
Pored Mavrića, Ugljanin je na listu uspeo da ugura još jednog svog kandidata - frizerku Sanelu Ramadanović iz Novog Pazara, koja umalo da nastrada od svoje saborkinje iz SAD Sandžaka Ilme Dupljak, a pod optužbom da joj je preotela mesto na listi!
Ruku na srce, Ugljanin nije uspeo baš sve svoje kandidate da progura na blokaderski spisak kandidata.
Najveći udarac za Ugljanina bio je kada je grupa njegovih udarnih operativaca na blokadama DUNP-a, među kojima su se nalazili i Ahmed Baćićanin i Davud Delimeđac, optužena za krađu 7000 evra građanskih donacija, zbog čega su ih blokaderi stavili i na poligraf, a Ugljaninu rekli da na njih zaboravi!
Ipak, to nije značilo da na blokaderskoj listi nema mesta za ostatak Ugljaninovog podmlatka, kao i za njegove separatističke ideje.
Na kraju krajeva, dal' je bitno ko će da ih sprovede u delo, dokle god blokaderi pristaju da im "autonomni Sandžak" i "nezavisno Kosovo" budu na samom čelu liste!