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Da su blokaderi pogazili sve principe na kojima je počivao njihov pokret i takozvana studentska lista najbolje govori primer glumca Tihomira Stanića, kandidata na blokaderskoj listi.

Naime, blokaderi su od starta obećavali da će kandidovati "nove i neukaljane" ljude, i jedan od uslova da se neko nađe na njihovoj listi je bilo da nije bio ili bila član političkih partija.

Ipak, da su sva obećanja pogazili i da su još jednom pokazali da tamo kadriraju ljudi iz nekadašnjeg DS-a dokaz je i sledeći snimak, kako je govorio Stanić kao agitator DS-a, a kako govori danas.