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Da su blokaderi pogazili sve principe na kojima je počivao njihov pokret i takozvana studentska lista najbolje govori primer glumca Tihomira Stanića, kandidata na blokaderskoj listi.

Naime, blokaderi su od starta obećavali da će kandidovati "nove i neukaljane" ljude, i jedan od uslova da se neko nađe na njihovoj listi je bilo da nije bio ili bila član političkih partija.

Ipak, da su sva obećanja pogazili i da su još jednom pokazali da tamo kadriraju ljudi iz nekadašnjeg DS-a dokaz je i sledeći snimak, kako je govorio Stanić kao agitator DS-a, a kako govori danas.

- Ne sme se zaboraviti šta je sve Demokratska stranka učinila za dobro u Srbiji i kolike žrtve je podnela da bismo uopšte bili deo sveta. Sve one vrednosti koje je promovisala Demokratska stranka, i za koje su njeni članovi i simpatizeri plaćali skupu cenu, ne treba zaboraviti da sve te vrednosti sada lažno preuzimaju ljudi i predstavljaju se lažno i kite se tuđim perjem. Ne smemo zaboraviti doprinos Demokratske stranke - govorio je on nekada.

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