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Svetski eksperti dali su prognoze koje neće obradovati blokadere, i prema kojima predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima gotovo tri puta veću šansu da postane novi premijer u odnosu na prvog na Studentskoj listi Iliju Srdanovića.

Prema procenama kompanije Polyfundr, u ovom trenutku Vučić ima 58,1 odsto šanse da bude novi predsednik Vlade Srbije, dok je šansa da to bude Srdanović svega 22 odsto, a to je još jedna od potvrda da su lideri Studentske liste ipak možda malo požurili najavljujći pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

Foto: screenshot PolyFundr

Na ovoj listi, baš kao i na listi Polymarketa je i rektor Beogradskog univerziteta (BU) Vladan Đokić, koji je vetiran sa Studentske liste, a ima 4,5 odsto šanse.

Podsetimo, prema poslednjem istraživanju agencije Faktor plus, lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” dobila bi čak 48,6 odsto glasova, što je blizu osvajanja apsolutne većine. Prema istom istraživanju, druga najjača politička snaga bila bi Studentska lista sa 37,1 odsto glasova.