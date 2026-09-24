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Nenad Rašić, Kurtijev Srbin i ministar u vladi u Prištini, odlučio je da u ime svog gazde pruži podršku studentskoj listi.

On kaže da je unutar njegove stranke Za slobodu pravdu i opstanak odlučeno da "svim raspoloživim sredstvima snažno podrže Studentsku listu" na predstojećim izborima u Srbiji, te pojašnjava da će tokom predizborne kampanje animirati i svoje pristalice da 25. oktobra izdvoje vremena za glasanje.