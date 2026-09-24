Slušaj vest

Nenad Rašić, Kurtijev Srbin i ministar u vladi u Prištini, odlučio je da u ime svog gazde pruži podršku studentskoj listi.

On kaže da je unutar njegove stranke Za slobodu pravdu i opstanak odlučeno da "svim raspoloživim sredstvima snažno podrže Studentsku listu" na predstojećim izborima u Srbiji, te pojašnjava da će tokom predizborne kampanje animirati i svoje pristalice da 25. oktobra izdvoje vremena za glasanje.

- Bez obzira što to znači da treba izdvojiti nekoliko sati kako bi se glasalo u Kuršumliji ili gde god to bilo, postoji jedna jaka volja kod naših simpatizera da pomognemo u ovom procesu. Mi ćemo koristiti normalne metode, od lične afirmacije do organizovanja kolektivnog odlaska na biračka mesta - kaže Rašić.

Ne propustitePolitikaŠIBICARSKE FORE! BLOKADERI SMISLILI NOVU PREVARU ZA IZBORE! Nemaju program, nude 'šarenu lažu', pa odlučili da iskoriste birače BUDITE OPREZNI (FOTO)
izbori-glasanje-2022-foto--epa-marko-djokovic-5.jpg
PolitikaČIST DOKAZ DA "STUDENTSKOM" LISTOM KADRIRAJU OSTACI DEMOKRATSKE STRANKE: Ovako je Stanić govorio nekada, a ovako govori danas
Tihomir Stanić
PolitikaBLOKADERI U ŠOKU, PODMETNUT STUDENTSKOJ LISTI?! Iliju Srdanovića kao kandidata za studentsku listu uopšte nije predložio njegov Medicinski fakultet u Novom Sadu
Ilija Srdanović
PolitikaCILJ SAMO JEDAN - AUTONOMIJA SANDŽAKA: Na blokaderskoj listi kandidati ekstremiste Sulejmana Ugljanina
blokaderi Novi Pazar Sulejman Ugljanin