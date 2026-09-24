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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnje smrću, fizičkim nasiljem i brutalne uvrede upućene novinarki Niš TV-a Tamari Mišić tokom obavljanja profesionalnog zadatka.

Prema svedočenju novinarke, Mišić je vređana najprimitivnijim i mizoginim uvredama, prema njoj je bačena flaša, a upućene su joj i pretnje da će je "sačekati u mraku". Situacija je bila toliko ozbiljna da ju je policijski službenik udaljio uz upozorenje da nije bezbedna.

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Blokaderi vređaju novinarku Niš TV Tamaru Mišić Foto: Pritnscreen

ANS zahteva od policije i tužilaštva hitnu reakciju, identifikaciju i procesuiranje odgovornih, ali i konkretne mere zaštite Tamare Mišić, imajući u vidu da se pretnje i incidenti, prema njenom svedočenju, ponavljaju.

- Nedopustivo je čekati da pretnje prerastu u fizički napad da bi institucije reagovale. Bezbednost novinarke mora biti obezbeđena sada. Za eventualne posledice posle ovako ozbiljnih pretnji niko ne može reći da nije bio upozoren - piše ANS.

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