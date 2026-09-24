ANS: Hitno zaštititi novinarku Niš TV-a Tamaru Mišić i procesuirati odgovorne za pretnje! Prema njoj bačena flaša, upućene pretnje da će je "sačekati u mraku"
- ANS traži hitnu zaštitu novinarke Niš TV Tamare Mišić i procesuiranje odgovornih za pretnje i uvrede tokom njenog rada.
- Prema njenom svedočenju, bačena joj je flaša i poručeno da će je 'sačekati u mraku'.
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnje smrću, fizičkim nasiljem i brutalne uvrede upućene novinarki Niš TV-a Tamari Mišić tokom obavljanja profesionalnog zadatka.
Prema svedočenju novinarke, Mišić je vređana najprimitivnijim i mizoginim uvredama, prema njoj je bačena flaša, a upućene su joj i pretnje da će je "sačekati u mraku". Situacija je bila toliko ozbiljna da ju je policijski službenik udaljio uz upozorenje da nije bezbedna.
ANS zahteva od policije i tužilaštva hitnu reakciju, identifikaciju i procesuiranje odgovornih, ali i konkretne mere zaštite Tamare Mišić, imajući u vidu da se pretnje i incidenti, prema njenom svedočenju, ponavljaju.
- Nedopustivo je čekati da pretnje prerastu u fizički napad da bi institucije reagovale. Bezbednost novinarke mora biti obezbeđena sada. Za eventualne posledice posle ovako ozbiljnih pretnji niko ne može reći da nije bio upozoren - piše ANS.