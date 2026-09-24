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Nasilje i uvrede prema ženama postali su lični pečat blokadera, a sve je kulminiralo nedavno izjavama Ilije Srdanovića, prvog na listi tzv. studentske liste o voditeljki RTS-a, kao i o pretnjama našoj operskoj divi Nataši Tasić Knežević.

Foto: Printskrin

Brutalne scene nasilja gledala je cela Srbija, još od početka njihovog pokušaja preuzimanja vlasti.

Među prvima su svoju "hrabrost" da udare na žene iskazali opozicioni poslanici koji su početkom marta napravili haos u Skupštini Srbije, bacajući dimne bombe i paleći baklje.

Nisu izostali ni fizički obračuni, a u ovom sramnom incidentu povređene su tri poslanice: Jasmina Obradović, na koju je bačena šok-bomba, doživela je moždani udar, zatim Jasmina Karanac, kao i Sonja Ilić, koja je u osmom mesecu trudnoće.

Još jedan brutalan napad političkih neistomišljenika na žene dogodio se u Nišu, a meta je bila članica Srpske napredne stranke Danijela Krstić koja je tom prilikom pogođena kamenicom u glavu. Tom prilikom je samo pukom srećom izbegnuta je tragedija, s obzirom da je ovakav čin mogao da ima kobne posledice.

1/10 Vidi galeriju Jezive scene nasilja u Nišu Foto: Printscreen/X, Kurir

Ipak, ovde nije kraj. Linču kako oni kažu ”ćacika”, a misleći na sve žene koje ne dele blokaderska uverenja pridružio se i blokader Vladimir Štimac, čija se supruga nalazi na ”studentskoj listi”.