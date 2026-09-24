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Iako su blokaderima puna usta snage sopstvenog pokreta, realnost ih je još jednom demantovala.

1/4 Vidi galeriju Debakl blokadera u Bogatiću Foto: Kurir

Najavljena "bici" tura, koja je danas oko 13 časova stigla u Bogatić, rezultirala je još jednim debaklom za blokadere.

01:01 Bogatić Izvor: Kurir

Kao što vidite na fotografijama i snimku iz vazduha, jedva ih se okupilo nekoliko desetina.