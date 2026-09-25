Slušaj vest

Ministar u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Đorđe Milićević posetio je danas Veliku Planu, gde je razgovarao sa Anjom Džipković, koja se nakon školovanja i rada u Švajcarskoj vratila u Srbiju i započela sopstveni vinogradarski i vinski posao.

Milićević je istakao da priča Anje Džipković na najbolji način pokazuje šta znači vratiti se u Srbiju i ovde početi sve iz početka, jer kako je naveo, ona nije došla u gotov i razrađen posao i nije nasledila ništa.

1/7 Vidi galeriju Milićević u Velikoj Plani Foto: Marija Blagojević

- Kada od jedne odluke, jednog vinograda i jedne porodične priče nastane nova investicija, nova radna mesta i proizvod iz Srbije koji dobija priznanja i van naše zemlje, onda znamo da taj povratak ima smisla, rekao je ministar Milićević i dodao da želimo Srbiju u koju se ne vraća samo da bi se živelo, već Srbiju u koju se vraća da bi se stvaralo.

Prema njegovim rečima, ona u svoju maticu došla sa znanjem, iskustvom i idejom da ovde stvara i gradi svoj život, a upravo iz te hrabre odluke nastao novi posao, vinograd i njeno prepoznatljivo roze vino, koje danas sve više prepoznaju i ljubitelji vina van lokalne sredine.

- Od jedne naizgled jednostavne odluke nastalo je Anjino vino, a njen roze “Siesta” već je nagrađivan na vinskim festivalima - rekao je ministar Milićević i dodao da dok njeno vino osvaja priznanja, Anja gradi i novi objekat koji će objediniti restoran i podrum vinarije.