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Ministar u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Đorđe Milićević posetio je danas Veliku Planu, gde je razgovarao sa Anjom Džipković, koja se nakon školovanja i rada u Švajcarskoj vratila u Srbiju i započela sopstveni vinogradarski i vinski posao.

Milićević je istakao da priča Anje Džipković na najbolji način pokazuje šta znači vratiti se u Srbiju i ovde početi sve iz početka, jer kako je naveo, ona nije došla u gotov i razrađen posao i nije nasledila ništa.

Milićević u Velikoj Plani Foto: Marija Blagojević

- Kada od jedne odluke, jednog vinograda i jedne porodične priče nastane nova investicija, nova radna mesta i proizvod iz Srbije koji dobija priznanja i van naše zemlje, onda znamo da taj povratak ima smisla, rekao je ministar Milićević i dodao da želimo Srbiju u koju se ne vraća samo da bi se živelo, već Srbiju u koju se vraća da bi se stvaralo.

Prema njegovim rečima, ona u svoju maticu došla sa znanjem, iskustvom i idejom da ovde stvara i gradi svoj život, a upravo  iz te hrabre odluke nastao novi posao, vinograd i njeno prepoznatljivo roze vino, koje danas sve više prepoznaju i ljubitelji vina van lokalne sredine.

- Od jedne naizgled jednostavne odluke nastalo je Anjino vino, a njen roze “Siesta” već je nagrađivan na vinskim festivalima - rekao je ministar Milićević i dodao da dok njeno vino osvaja priznanja, Anja gradi i novi objekat koji će objediniti restoran i podrum vinarije.

On je naglasio i da je Anja mogla da ostane u Švajcarskoj, da izabere sigurniji i poznatiji put, ali je izabrala da svoj put gradi ovde, zato je njen put danas postao i deo puta Srbije.

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