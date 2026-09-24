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Predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom UN, rekao je da zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na Povelju i principe Ujedinjenih nacije. Istakao je da je međunarodni poredak kakav smo poznavali srušen i da se rađa novi, sve više orjentisan oko dva glavna centra moći, uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera.

Nakon obraćanja Generalnoj skupštini UN, predsednik Vučić poručio je da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Vučić pred Generalnom skupštinom UN Foto: RTS, Videoplus

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali govor predsednika Srbije koji je čuo ceo svet bili su prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, Vlado Vuković, urednik Politike i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Vuković je ocenio da je govor predsednika Srbije, pre svega, državnički, a što se tiče epiteta najhrabrijeg govora, Vuković ističe da je svako učešće predsednika Vučića na sednicama Generalne skupštine UN bilo i te kako ispraćeno i zapaženo u svetu, a pogotovo regionu.

- Vrlo je važno napomenuti da je govor bio sveobuhvatan. Nije se bavio istorijskim temama, a vidimo da su neki iz regiona potraćili vreme sebi i ljudima koji su se našli u sali UN na neke istorijske teme. Ljudi žive na nekim temama, a predsednik Srbije je ukazao na činjenicu da je međunarodno pravo zgaženo i da je neko na tome profitirao u regionu, a Srbija je bila žrtva te politike i međunarodnih odnosa. Predsednik se ove godine, pri kraju svog obraćanja, obratio i kao domaćin Expo 2027. O značaju govora Srbije govori to da ni u našoj zemlji govor nije ispraćen koliko je ispraćen u Hrvatskoj - započeo je Vuković.

Vučić retorički razorio Plenkovića

Vuković se osvrnuo na nevešto obraćanje predstavnika Hrvatske, kao i to da su svoje vreme pred javnom pozornicom iskoristili za priču o Srbiji.

- Hrvatski premijer Plenković je imao nedržavničko ponašanje i demonstrirao političku nemoć i impotenciju. Na primitivan način je iskoristio pozornicu da pominje sahranu generala Ratka Mladića i da tako skrene pažnju svetske javnosti na Srbiju. Potom se pojavio predsednik Vučić koji je razorio govor Plenkovića i predstavnika Bosne i Hercegovine. Naslovne strane portala u Hrvatskoj su prepuna izjava Aleksandra Vučića.

Miletić se nadovezao, pa rekao da je neshvatljiva činjenica da su 15 mintua za sebe odvojili za priču o Srbiji i sprečavanju njenog napretka.

06:02 "VUČIĆ RAZORIO PLENKOVIĆA PRED SVETOM" Analiza govora koji je odjeknuo svetom: Evo šta je Hrvate najviše zabolelo Izvor: Kurir televizija

- Srbija je zemlja koja je bombardovana, kojoj su sankcije uvodili i toliko nepravde je naneto. Međutim, politikom Aleksandra Vučića, kao što je i on rekao u obraćanju, Srbija se podigla iz pepela kao feniks. Srbija je takvom politikom rado viđena svuda u svetu. Nigde nema negativizma kakav kreiraju Hrvati. Meni je zaista žao tih ljudi, pogotovo jer ne postoji politika koju vode. Ovo je globalna scena gde se diskutuje o globalnim pitanjima, a ne partikularnim. Zbog njihove frustracije i nerazumevanja, meni zaista bude žao. To je odlika nemoći, oni ne mogu da podnesu to što ih niko ne posećuje, niti bilo koga zanima šta Hrvatska misli. Dobro, ruku na srce, Hrvatska je nova država, a zamislite da je njoj najvažniji partner Albanija, to govori o totalnoj nemoći. Onda se dogodi da imaju govor na svetskoj sceni i to ne iskoriste za uspotavljanje sopstvenog imidža, već samo gledaju da komšiju spuste - rekao je Miletić.

Govor u odbranu malih zemalja

Nije moglo nezapaženo da prođe što su određene delegacije afričkih zemalja čestitale predsedniku Vučiću na govoru, pa je Miletić rekao da je Vučić glas malih zemalja.

- Najveći kompliment govora predsednika Srbije jesu afričke zemlje koje su došle i rukovale se sa njim. Govor predsednika Vučića jeste u odbranu malih zemalja, interesa i pravde za male države - istakao je Miletić.

Predsednik Srbije je istakao komunikaciju sa Donaldom Trampom, te kaže da se direktno sreo sa američkim predsednikom i da ga je pozvao da dođe u Srbiju na šta je Tramp rekao da je čuo mnogo lepih stvari o Srbiji i da će razmisliti o datumu dolaska. Petričković je ocenio ovu vest kao delotvornu politiku koju vodi Aleksandar Vučić.

Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

- Tramp je to registrovao i postoji dobar put i pravac za harmonizaciju odnosa. Napomenuću da je politika promenljiva i da postoje zajednički interesi i jako je dobro da se ne gura prst u oko, a naročito Americi kao svetskoj sili. Moram da dodam da ovo nije dodvoravanje kako su iz Hrvatske probali da interpretiraju. To je zapravo mudro vođenje politike i kako doći do nečega što će za Srbiju da bude korisno. Voditi suverenu politiku poput Srbije je danas jako teško i ne pristajati na ucenjivanja. Setite se pretnji kolektivnog zapada oko Rusije, da ne sme da se poseti, niti sastanči sa Putinom, ali i da se uvedu sankcije Rusiji, a ništa od toga nije uvedeno od Srbije. Sa druge strane, imamo susret Vučića i Zelenskog. Oba naroda su nam bratskoslovenska i ne zatvaramo vrata velikim silama - zaključio je Petričković.

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Kurir.rs

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