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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je snažnu podršku funkcionera Srpskog pokreta obnove (SPO) nakon govora na Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

- Obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića predstavlja primer državničke odgovornosti i dosledne borbe za nacionalne interese! Predsednik je otvoreno i argumentovano ukazao na višedecenijske nepravde i dvostruke aršine sa kojima se Srbija suočava, podsećajući svet na neupitnu važnost poštovanja Povelje UN i Rezolucije 1244.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić govori na zasedanju UN Foto: Videoplus

Saopštenje su potpisali kopredsednici SPO Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović, poslanik u Skupštini AP Vojvodine Milan Đukić, predsednik IO SPO i predsednik Zlatiborskog okruga Milomir Ito Cvetković, predsednik Raškog okružnog odbora SPO Milomir Šljivić, predsednik OO SPO Bajina Bašta i odbornik Ljuban Kovačević, predsednik GrO Čačak i predsednik Moravičkog okruga Milan Maksimović, odbornik SPO u Čačku Radan Jaraković, član GO i IO SPO Željko Radošević, nekadašnji poslanik SPO i predsednik OO SPO Petrovac na Mlavi Staniša Stevanović, predsednik SPO za dijasporu u Evropi Srđan Antonić, kao i drugi funkcioneri, osnivači i istaknuti članovi SPO.

- Posebno ističemo da SPO podržava to što je predsednik ukazao na neselektivnu primenu međunarodnog prava i potrebu otvorenog odnosa sa svim međunarodnim subjektima, te jasno opredeljenje za nastavak puta naše zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj nastup, koji je s pravom izazvao ogromnu pažnju, dokaz je da je Srbija danas ekonomski jaka, politički nezavisna i poštovana država.

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