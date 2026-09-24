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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Važan i sadržajan razgovor sa Johanom Vadefulom o odnosima Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje i pitanjima od ključnog značaja za stabilnost regiona.

Srbija želi da nastavi da razvija odnose sa Nemačkom, kao jednim od naših najvažnijih evropskih partnera, kroz još snažniju političku, ekonomsku i regionalnu saradnju.

Razgovarali smo i o situaciji na Kosovu i Metohiji, potrebi za očuvanjem mira i stabilnosti, kako u našem regionu tako i na evropskom kontinentu, kao i o važnoj ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira, bezbednosti i poštovanju međunarodnog prava.

Ponovio sam da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu i da ćemo nastaviti da radimo odgovorno sa našim evropskim i međunarodnim partnerima, u interesu Srbije i njenih građana", naveo je Vučić.

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