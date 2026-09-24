Politika
VUČIĆ SE SASTAO SA LAVROVIM U NJUJORKU: Predsednik Srbije razgovarao sa šefom ruske diplomatije u sedištu UN
- Aleksandar Vučić sastao se u sedištu UN u Njujorku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim.
- Tokom boravka na 81. Generalnoj skupštini UN očekuje ga niz važnih susreta i razgovora sa svetskim liderima.
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučićsastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Tokom dana, predsednika Vučića očekuje niz važnih susreta i razgovora na margini 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Vučić je u sredu govorio na Generalnoj debati u okviru zasedanja GS UN, a tokom boravka u Njujorku imao je niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.
Kurir.rs
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