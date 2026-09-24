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Predsednik Srbije Aleksandar Vučićsastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Tokom dana, predsednika Vučića očekuje niz važnih susreta i razgovora na margini 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Vučić je u sredu govorio na Generalnoj debati u okviru zasedanja GS UN, a tokom boravka u Njujorku imao je niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Kurir.rs

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