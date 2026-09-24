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Na blokaderskoj listi osvanulo je i ime Predraga Mrđe, vanrednog profesora sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, čoveka koji je odlučio da sopstvenu katedru i inženjersku diplomu podredi uličnom aktivizmu i ličnim političkim ambicijama.

Međutim, iza njegove navodne "zabrinutosti za društvo" krije se bezdušna politička računica. Mrđa je u blokaderskim krugovima poznat kao verni pulen i đačić svog ideološkog mentora Vladana "Pape Đokića"!

Mrđa nije krio svoju fanatičnu odanost mentoru po društvenim mrežama odobravao je i delio fanfare, ushićeno kličući nad Đokićevim slikama kao o "fotografijama decenije"! Ali, kada je došlo do to toga da se dele političke fotelje na listi, Mrđa je pokazao svoje pravo, beskrupulozno lice. Čim je njegov mentor "Papa Đokić" doživeo debakl i otpao sa liste, Mrđa ga je bez treptaja pustio niz vodu i preživeo njegov pad samo da bi ugrabio mesto za sebe!

Foto: Društvene Mreže

Ovakva beskrupuloznost niti čudi kada se pogleda njegova stručna biografija.

Čoveka koji bi danas da deli lekcije društvu ne priznaje niti podržava nijedno relevantno inženjersko udruženje u zemlji, niti je član bilo kog stručnog tela. Potpuno izolovan od kolega, Mrđa je odlučio da svoju profesionalnu anonimnost zameni uličnom demagogijom.

Da stvar bude bestidnija, Mrđa se i dalje kiti uspesima iz daleke prošlosti, hvališući se angažmanom oko "Formula Student" tima, projekta iz kog je ispao još pre čitave decenije!

Foto: Društvene Mreže