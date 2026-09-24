Politika
"ŽELIMO DA ČUJEMO MIŠLJENJE NARODA" Vučević u kol centru SNS-a: Razgovarao sa građanima širom Srbije (VIDEO)
- Miloš Vučević je u kol centru SNS razgovarao sa građanima i zahvalio onima koji podržavaju politiku njihove liste.
- Poručio je da želi da čuje mišljenja ljudi iz različitih delova Srbije i da pozdravi mlade koji rade u kol centru.
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Lider naprednjaka Miloš Vučević danas je u kol centru Srpske napredne stranke razgovarao sa građanima u želji da čuje njihovo mišljenje i pozdravi one koji podržavaju njihovu politiku.
-Danas smo došli da pozdravimo ove sjajne devojke i momke iz kol centra Srpske napredne stranke, da se zahvalimo ljudima koji podržavaju politiku naše liste. Da razgovaramo i čujemo šta kažu iz raznih delova Srbije - rekao je Vučević.
Kurir.rs
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