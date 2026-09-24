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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim.

- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Rusije Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom.

Razgovarali smo i o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje, kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu i značaju i ulozi UN u složenom globalnom okruženju.

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Vučić se oglasio nakon sastanka sa Lavrovim Izvor: Kurir

Istakao sam principijelnu poziciju Srbije koja ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava kao jedinog puta za prevazilaženje izazova - poručio je Vučić nakon sastanka.

Kurir.rs

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