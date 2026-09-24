RAZGOVORI O NOVOM UGOVORU O GASNOM ARANŽMANU SA RUSIJOM Vučić se oglasio nakon sastanka sa Lavrovim: Istakao sam principijelnu poziciju Srbije (VIDEO)
- Vučić je posle sastanka sa Sergejem Lavrovom razgovarao o energetskoj bezbednosti i izrazio nadu da će do kraja septembra biti potpisan novi gasni aranžman sa Rusijom.
- Tema su bili i bilateralni odnosi, ekonomska saradnja i geopolitička kretanja, uz poruku da Srbija ostaje posvećena miru, stabilnosti i međunarodnom pravu.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim.
- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Rusije Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom.
Razgovarali smo i o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje, kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu i značaju i ulozi UN u složenom globalnom okruženju.
Istakao sam principijelnu poziciju Srbije koja ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava kao jedinog puta za prevazilaženje izazova - poručio je Vučić nakon sastanka.
Kurir.rs