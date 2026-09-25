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“Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Slažem se da treba da obnovimo poverenje u Ujedinjene nacije, ali međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen. Oni koji su jednom pogazili principe nemaju nikakvo moralno pravo da o njima govore. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti. Gazili su Srbiju, ali je nisu porazili. Srbija se podigla kao feniks iz pepela”.

Ovo su neke od ključnih rečenica koje je predsednik Aleksandar Vučić pred članovima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na 81 zasedanju.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Vučić pred Generalnom skupštinom UN Foto: RTS, Videoplus

Gosti Usijanja koji su analizirali poruke i domete predsednikovog govora pred najvažnijim liderima sveta bili su Vesna Vidović, zamenica gradonačelnika Beograda, Nebojša Bakarec, član Predsedništva SNS i Borko Kašanski, glavni urednik Srpskog telegrafa.

Bakarec ističe da je ponosan kao čovek na govor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića pred gotovo celim svetom, te govori da je ovo iskren govor i kruna karijere Vučića.

- Bio je veličanstven govor. Zahvalio se Trampu, Rubiju, Si Đinpingu, a odgovorio je na Plenkovićev bezobrazluk, odgovorio je istinom i onim što svet mora da zna, a za šta Evropa 34 godine ćuti. Dakle, ustaštvo jednako nacizam, kao i njihovi pozdravi, a predsednik je podsetio na to. Govorio je i o modernim stvarima, a težište njegovog govora je bilo na Kosovu i Metohiji i da se Srbija ne odriče toga. Podsetio je da je Zapad srušio međunarodno pravo bombardovanjem naše zemlje 1999. godine. Tada nije bilo odluke SB UN, a NATO je napao nas, pa je predsednik skrenuo pažnju na njihove dvostruke standarde - započeo je Bakarec, pa dodao:

- Govorio je o veštačkoj inteligenciji, ali i pravu malih država. Siguran sam da su afričke zemlje, a posle je za medije sam predsednik rekao, da su mu četvorica lidera čestitala na govoru.

Jutro na dan govora UN, Vučić je rekao da pripreme teku dobro i da ima mnogo sastanaka, ali i tremu, pa je Vidović komentarisala rečenicu koja govori da politički veteran sa iskustvom u ovakvim govorima ima tremu:

06:03 DETALJI VELIČANSTVENOG GOVOR VUČIĆA! Stručnjaci o rečima koje je čuo ceo svet: Evo na čiji bezobrazluk je odgovorio nepobedivom istinom! Izvor: Kurir televizija

- Govori o ozbiljnosti događaja. Trema posle toliko godina i govora na UN znači da imate odgovornost, a pre svega prema narodu u Srbiji. Svaka njegova izgovorena reč ima posledice po našu zemlju. Posledice ne moraju da budu negativne, već svaka reč ima težinu i veoma je važno ko će Srbiju da predstavlja svetu na ovakvim događajima. Aleksandar Vučić je govorim potvrdio da je veliki državnik i da predstavlja Srbiju na ispravan način. Pričao je o Kosovu, ali je i odgovorio Hrvatima, a pored toga, on je predstavio šta za njega znači Srbija. Naravno da imate tremu kada predstavljate svoj narod, to nije bezznačajna uloga. Za ovakav govor je potrebna hrabrost, iskustvo i znanje. Potrebna je samouverenost da kažete ovakve stvari velikim silama, potrebno je da pričate ispravno uz obimno znanje istorije odnosa država - rekla je Vidović, pa nastavila:

- Napomenuo je da je Beograd retka destinacija u kojoj imate letove ka svakoj destinaciji sveta. Ključno je da se iskaže pozicija Srbije trenutno u svetu i hvala mu što predstavlja Srbiju na najbolji mogući način.

Kašanski ističe istinost govora, pa je izneo mišljenje koje države zanima istina i koliki domet može da ima ovakav govor.

- Ja sam veoma ponosan i mislim da je ovaj govor na ponos cele zemlje, makar bili i blokaderi. Svaki građanin ove zemlje bi trebalo da bude ponosan na govor predsednika. Nažalost, svedočimo polarizaciji društva, pa nekome ne valja bilo šta što uradi Vučić za dobrobit države. Govor nema veze sa strankom, već sa Srbijom. Mislim da bi opoziciji bilo bolje da ponekad nešto pohvale jer bi im tako više ljudi verovalo. Ne valja im auto-put, stadion, bilo šta, pa građani prestanu da im veruju. Zamislite na ovom govoru Šoškića, Srdanovića... Ja to kada zamislim, vidim bizarnu scenu - rekao je Kašanski.

Bakarec je prisetio na reči predsednika "Srbiju su gazili, ali nisu porazili", pa rekao:

- To dopire do uma ljudi, ali i srca jer razumeju. Anglosaksonci su ocenili govor kao diplomatski, dakle nema tu ničega agresivnog, antizapadnog. Ima istine, da je taj zapad srušio međunarodno pravo, a izlaz iz toga je da se poštuju pravo. Ako poštuju Ukrajinu, onda neka poštuju i Srbiju. Govor predsednika je civilizovan i pristojan, ali i kruna njegove karijere. Aleksandar Vučić znači mir i stabilnost.

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Kurir.rs

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