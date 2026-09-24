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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Njujorka, gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsednik Vučić je u višednevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama od ponedeljka, 21. septembra.

- Imali smo razgovor sa ministrom spoljnih poslova Nemačke, ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom... - osvrnuo se Vučić na današnje bilateralne susrete.

- Posebno sam zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima: Dobre stvari smo obavili za Srbiju.

- Dve najveće svetske sile su SAD i Kina. Glavna tema njihovog samita je veštačka inteligencija - rekao je Vučić.

- Ne razumem ljude u SAD zbog čega oni kritikuju susret Trampa sa Si Đinpingom, to je ogroman susret za Ameriku, ali očigledno reč kompromis više nikome nije lepa. Sve gluplje ponašanje dobija sve veću podršku, ništa više ne razumem. Ali, za nas je, kao i za ceo svet važno da taj razgovor prođe dobro. Svi osluškuju, svi smo mi ovde mali, borimo se za svoje zemlje i svi smo mali za njih. Sudbina sveta se odlučuje na današnjem sastanku Trampa i Sija. Oni imaju sve u svojim rukama.

Naše je da imamo dobre odnose i sa jednima i sa drugima, rekao je Vučić.

- Vrlo dobar razgovor sa Sergejem Lavrovim. Imaću i razgovor sa predsednikom Putinom u narednim danima. Razgovarali smo i oko energetskih sporazuma, i NIS-a...

- Čekam razgovor sa predsednikom Putinom, tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren, posle ovih meseci i godina mučenja - rekao je Vučić.

- Ovde sam da se borim za ljude. Kada uđete u politiku morate da budete svesni da za dan možete iz nje da izađete i da budete spremni za to. Proveo sam u politici 16-17 godina. To je taj omer, taj odnos. Naučio sve, racionalno se ponašam, ne pridajem tome preterani emocionalni značaj, ali mnogo puta sam govorio ovde, kao predsednik Vlade i predsednik države. Šta da radite, svemu dođe kraj, tako funkcionišu demokratski sistemi. Što se tiče nas, dobar posao ovde smo obavili.

Rekao je da se u Njujorku sreo sa velikim brojem ljudi.

- Što se tiče našeg istupa, čini mi se da su ljudi u Srbiji ponosni na našu zemlju što smo imali hrabrosti da kažemo istinu. Samo sam štitio interese i branio svoju zemlju koju volim najviše na svetu.

- Ne može Severina da bude važnija od "Oluje" i Jasenovca. Verovatno sam kako kažu Hrvati pogrešan predsednik, pogrešnog vremena, na pogrešnom mestu - rekao je Vučić o reakcijama Hrvatske.

- Kad se prijem večeras završi i sve, sutra uveče u Srbiju i onda u nedelju je naporan dan, ali u nedelju uveče podnosim ostavku. Mislim da će biti oko 8 sati uveče. Čućete i moje obrazloženje i sve drugo.