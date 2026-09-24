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Posle višednevnih pretnji, uvreda i poziva na linč upućenih majkama, bakama i sestrama širom Srbije, blokaderi su otišli korak dalje – počeli su da se rugaju i ponižavaju ženama koje su im hrabro poručile: "Ja sam ćacika i ne plašim vas se!"

Veliki broj žena širom Srbije javno se suprotstavio uličarskom teroru, poručujući kroz objavljene snimke da ih pretnje neće uplašiti niti sprečiti da iznesu svoj stav. Nakon toga, na opozicionim nalozima i društvenim mrežama usledila je kampanja usmerena na njihovo ismevanje i karikiranje.

U novom snimku koji sada kruži društvenim mrežama, jedan od blokadera, maskiran plavom perikom, naočarima i brkovima, na krajnje degutantan način ismeva objave žena iz Srbije, uz podrugljive i omalovažavajuće poruke da se one navodno "plaše školovanih ljudi".

Umesto da građanima predstave političke stavove i konkretne programe, tajkunski pioni i uličari odlučili su da se ponovo bave izgledom, govorom i ličnim dostojanstvom žena. Njihova poruka je jasna – žene koje odbijaju da podrže uličarski haos i pritiske koje zagovaraju pokušavaju da predstave kao "neobrazovane" i bezvredne.

- Biti ćacika nije apstraktan pojam! Sve ove žene su ćacike - naše majke, bake, sestre i drugarice! One koje su podigle ovu zemlju i koje ne pristaju na opoziciono zastrašivanje - jasna je poruka koja je ponovo podstakla građane Srbije da se suprotstave blokaderskom primitivizmu.